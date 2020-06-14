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Трамп заявил о победе США над фашизмом 

ТК «Звезда» 31 минуту назад
Трамп заявил о победе США над фашизмом
Фото: globallookpress.com
Также президент США рассказал, как армия «держала оборону против угнетения со стороны коммунизма».
Американский лидер Дональд Трамп считает, что фашизм и нацизм победила американская армия. Такое заявление хозяин Белого дома сделал перед курсантами во время церемонии выпуска в Военной академии США в Вест-Пойнте.
Американский лидер сказал, что такие выпускники академии, как генерал Дуайт Эйзенхауэр, впоследствии ставший президентом Штатов, и генерал Омар Брэдли, привели США к победе над «зловещими нацистами и имперскими фашистами». О роли других государств, в частности, СССР, Трамп упоминать не стал.
Зато президент США рассказал, как армия «держала оборону против угнетения со стороны коммунизма».
В этом году в США активно высказываются о ведущей роли страны в победе над Второй мировой войной. Так, 8 мая в соцсетях Белого дома было опубликовано поздравление, где утверждалось, что «Америка и Великобритания одержали победу над нацистами». Этот пост вызвал широкий общественный резонанс, пользователи Сети тут же принялись проводить руководству Белого дома исторический ликбез.
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В мире , США , Дуайт Эйзенхауэр , Дональд Трамп
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