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Отставной разведчик-нелегал объяснил протесты в США 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 1 час назад
Отставной разведчик-нелегал объяснил протесты в США
Фото: РИА Новости
Массовые протесты в США в рамках антирасистской акции Black Lives Matter вызваны растущим социальным неравенством и безработицей, а убийство чернокожего Джорджа Флойда стало катализатором недовольства американцев, заявил полковник Службы внешней разведки России в отставке Андрей Безруков.
«Повод (убийство Джорджа Флойда — прим. ВЗГЛЯД), конечно, веский, и время очень подходящее. (…) Но главное — это беспорядки не просто на почве расизма. Это беспорядки на почве того социального и экономического положения, которое сложилось в США», — сказал Безруков, проработавший в США нелегалом 10 лет, в интервью телеканалу RT.
Безруков отметил, что вместе с темнокожими на улицу выходит большое количество белых, латиноамериканцев и других людей, находящихся в достаточно плохом экономическом положении. Он напомнил, что в США почти 40 млн безработных.
«Расовый инцидент послужил толчком, но страна была готова взорваться и без расовых противоречий», — сказал он.
По его мнению, реакция американского общества на этот инцидент является «перебором», при чем и со стороны либералов, и со стороны консерваторов.
Ветеран полагает, что это свидетельствует о «болезни» страны, переживающей, помимо социального, идеологический кризис.
«Это происходит, оттого что страна больна. Она мечется, пытается найти новую точку опоры –политическую, моральную, идеологическую — в этом кризисе, который делит страну на две части. Одна часть самоуничижается — мы видели подобное в 1980-х годах в России. Примерно то же самое происходит сейчас в США: общество очень больно и еще не осознало почему, а элиты хотят увести разговор от вопроса денег, чтобы никто не спросил, справедливо ли они делятся», — добавил экс-разведчик.
В конце мая в американских городах начались протесты и беспорядки после гибели задержанного полицией США афроамериканца Джорджа Флойда. Новым витком стала борьба с памятниками — протестующие призывают демонтировать памятники конфедератам. Участники акций протестов сами сносят памятники: в Портсмуте свалили статую одного из деятелей Конфедерации, причем статуя рухнула на одного из демонстрантов, он впал в кому.
В конце этой недели в Атланте от действий полиции погиб еще один афроамериканец, после чего в городе начались новые погромы.
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Комментарии
В мире , Андрей Безруков , Russia Today , США
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