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ВОЗ сообщила о выявлении 137 тыс. новых случаев коронавируса за сутки 

News.ru и ещё 25 26 минут назад
Около 137 тысяч новых случаев: COVID-19 никуда не делся
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.r
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила число новых заражённых коронавирусом за прошедшие сутки. Их оказалось более 137 тысяч человек.
Таким образом, общее число инфицированных в мире составляет 7,7 млн человек. От заболевания вылечились около 3,7 млн человек, а скончались — 430 тысяч. Ранее представители ВОЗ выразили беспокойство из-за косвенных последствий COVID-19 для систем здравоохранения. Вспышка коронавируса была объявлена пандемией 11 марта 2020 года.
Как ранее писал NEWS.ru, в апреле 2020 года представители ВОЗ заявили о неэффективности испытываемых лекарств против COVID-19.
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