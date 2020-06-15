Около 137 тысяч новых случаев: COVID-19 никуда не делся

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила число новых заражённых коронавирусом за прошедшие сутки. Их оказалось более 137 тысяч человек.

Таким образом, общее число инфицированных в мире составляет 7,7 млн человек. От заболевания вылечились около 3,7 млн человек, а скончались — 430 тысяч. Ранее представители ВОЗ выразили беспокойство из-за косвенных последствий COVID-19 для систем здравоохранения. Вспышка коронавируса была объявлена пандемией 11 марта 2020 года.

Как ранее писал NEWS.ru, в апреле 2020 года представители ВОЗ заявили о неэффективности испытываемых лекарств против COVID-19.