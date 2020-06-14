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Шеф полиции Атланты подала в отставку из-за смерти афроамериканца после задержания 

ТАСС и ещё 9 29 минут назад
Шеф полиции Атланты подала в отставку
Фото: globallookpress.com
Начальник полиции американского города Атланта Эрика Шилдс подала в отставку после того, как темнокожий местный житель был ранен при задержании и умер в больнице. Об этом заявила в субботу мэр города Кейша Лэнс Боттомс на пресс-конференции, которую транслировали центральные каналы.
"Она решила покинуть пост начальника полиции", — сказала Боттомс, отметив, что приняла отставку Шилдс.
Мэр констатировала, что не считает обоснованным применение огнестрельного оружия стражами порядка в указанном случае.
Как сообщило ранее Бюро расследований Джорджии, в пятницу вечером сотрудники полиции выехали по вызову в ресторан быстрого питания в центральной части Атланты. Темнокожий мужчина, которого, как установили позже, звали Рейшард Брукс, заснул в машине. Автомобиль стоял на проезде, из-за этого другим машинам было трудно подъехать к ресторану.
Стражи порядка установили, что Брукс был нетрезв. Они намеревались его задержать, но афроамериканец оказал сопротивление. Полицейские попытались применить электрошокер, однако Бруксу удалось отнять его. Во время борьбы страж порядка выстрелил в афроамериканца. Брукс был госпитализирован, врачам не удалось спасти его жизнь. Один из полицейских также пострадал. Ему оказали медицинскую помощь.
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В мире , Другое , Происшествия , США
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