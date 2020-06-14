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Госсовет Франции разрешил манифестации при коронавирусе 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 33 минуты назад
Во Франции разрешили манифестации
Фото: globallookpress.com
Государственный совет Франции постановил не применять ограничения из-за коронавируса на манифестации, если соблюдаются «профилактические меры».
Госсовет напомнил, что режим чрезвычайного санитарного положения введен из-за COVID-19. Были запрещены мероприятия «с участием более 10 человек», передает ТАСС.
Однако «свобода проведения манифестаций является одной из основных свобод», заявил Госсовет. Поэтому «за исключением особых обстоятельств» запрет на демонстрации «оправдан» только в том случае, если нельзя «обеспечить соблюдение профилактических мер» или если число участников будет больше 5 тыс. человек.
Госсовет приостановил действие положения соответствующего декрета от 31 мая. Подчеркивается, что акции должны согласовываться с властями.
Напомним, погромы и протесты, начавшись в США, охватили другие страны. В частности, во Франции беспорядки произошли в Париже и Марселе.
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В мире , Европа , протесты Франция , Массовые беспорядки , ИТАР-ТАСС , Франция
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