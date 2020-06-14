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В Турции число случаев коронавируса выросло на 1562 

РИА Новости и ещё 5 2 часа назад
В Турции число случаев коронавируса выросло на 1562
Фото: РИА Новости
Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 1562, общее число зараженных достигло 178 239, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
Это максимальное число новых случаев коронавируса за сутки в Турции с 16 мая.
"Сегодня выявлены 1562 новых случая, всего заразившихся — 178 239. Мы потеряли сегодня 15 пациентов, всего умерших — 4807. Вылечились сегодня 1330 пациентов, всего — 151 417", — написал Коджа в Twitter.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,5 миллиона случаев заражения, свыше 423 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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