В Турции число случаев коронавируса выросло на 1562 

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Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 1562, общее число зараженных достигло 178 239, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

Это максимальное число новых случаев коронавируса за сутки в Турции с 16 мая.

"Сегодня выявлены 1562 новых случая, всего заразившихся — 178 239. Мы потеряли сегодня 15 пациентов, всего умерших — 4807. Вылечились сегодня 1330 пациентов, всего — 151 417", — написал Коджа в Twitter.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,5 миллиона случаев заражения, свыше 423 тысяч человек скончались.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.