Ливийская армия стягивает силы к городу Сирт 

Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара стягивает дополнительные силы к стратегически важному городу Сирт

Войска находятся в полной боевой готовности к тому, что может произойти. Мы ожидаем много событий в предстоящий период и готовы к любым сценариям их развития, — передаёт ТАСС слова ливийского военного источника.

В субботу, 13 июня, телеканал Al Arabiya сообщал, что вооружённые формирования Правительства национального согласия (ПНС) премьера Фаиза Сарраджа планируют установить контроль над Сиртом.

Отмечалось, что наступлением будут командовать турецкие военные.

В Ливии идёт гражданская война. Формирования правительства национального согласия (ПНС), обладающего широкой турецкой поддержкой, продолжают наступление на позиции командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара. Ранее вице-премьер восточно-ливийского правительства Абдул Салам аль-Бадри призвал Израиль помочь Восточной Ливии преодолеть кризисную ситуацию. Он предложил израильтянам присоединиться к новой политической инициативе совместно с Грецией, Кипром, Египтом и Ливаном — чтобы остановить средиземноморскую экспансию Турции и изменить баланс сил в регионе. Предложение предполагает подписание совместного морского соглашения о разделении границ — наподобие того, которое заключили в прошлом году Анкара и Триполи.

Как ранее писал NEWS.ru, власти Турции намерены создать две постоянны военные базы на территории Ливии. Данный вопрос обсуждается с правительством национального согласия.