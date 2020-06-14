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Ливийская армия стягивает силы к городу Сирт 

News.ru и ещё 2 1 час назад
Ливийская армия стягивает силы к городу Сирт
Фото: Amru Salahuddien/Global Look Press
Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара стягивает дополнительные силы к стратегически важному городу Сирт.
Войска находятся в полной боевой готовности к тому, что может произойти. Мы ожидаем много событий в предстоящий период и готовы к любым сценариям их развития, — передаёт ТАСС слова ливийского военного источника.
В субботу, 13 июня, телеканал Al Arabiya сообщал, что вооружённые формирования Правительства национального согласия (ПНС) премьера Фаиза Сарраджа планируют установить контроль над Сиртом.
Отмечалось, что наступлением будут командовать турецкие военные.
В Ливии идёт гражданская война. Формирования правительства национального согласия (ПНС), обладающего широкой турецкой поддержкой, продолжают наступление на позиции командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара. Ранее вице-премьер восточно-ливийского правительства Абдул Салам аль-Бадри призвал Израиль помочь Восточной Ливии преодолеть кризисную ситуацию. Он предложил израильтянам присоединиться к новой политической инициативе совместно с Грецией, Кипром, Египтом и Ливаном — чтобы остановить средиземноморскую экспансию Турции и изменить баланс сил в регионе. Предложение предполагает подписание совместного морского соглашения о разделении границ — наподобие того, которое заключили в прошлом году Анкара и Триполи.
Как ранее писал NEWS.ru, власти Турции намерены создать две постоянны военные базы на территории Ливии. Данный вопрос обсуждается с правительством национального согласия.
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Комментарии
В мире , Армия , ИТАР-ТАСС , Сирт
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