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Трамп захотел закончить «эру бесконечных войн» 

Lenta.ru и ещё 7 22 минуты назад
Трамп захотел закончить «эру бесконечных войн»
Фото: Reuters
Выступая перед выпускниками военной академии, президент США Дональд Трамп сказал, что американские военные больше не будут восстанавливать другие страны и решать чужие конфликты. Трансляцию выступления ведет официальный YouTube-канал Белого дома.
По словам Трампа, Вашингтон возвращается к основополагающим принципам, согласно которым задача солдата состоит в том, чтобы оборонять и решительно защищать Америку от внешних врагов. «Мы заканчиваем эру бесконечных войн», — сказал глава Белого дома во время выступления перед выпускниками военной академии Вест Пойнт в штате Нью-Йорк.
Президент США отметил, что «ясный взгляд на защиту жизненно важных интересов Америки вернулся на свое место», добавив, что в обязанности американских войск не входит разрешение «древних конфликтов в далеких странах, о которых многие люди даже не слышали».
«Мы не полицейские этого мира. Но пусть наши враги знают, что если нашему народу будет угрожать опасность, мы никогда, никогда не будем колебаться. И когда мы будем сражаться, то отныне мы будем сражаться только для того, чтобы победить», — подытожил Трамп.
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В мире , Армия , Конфликты , США , Дональд Трамп
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