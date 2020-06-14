Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп объявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты 

Газета.Ru и ещё 25 8 минут назад
Конец «эры войн»: США отказались решать чужие конфликты
Фото: gazeta.ru
Американский президент Дональд Трамп объявил о завершении «эры бесконечных войн». Он заявил, что США отказываются решать конфликты в других странах, «о которых многие даже не слышали». Тем не менее, если вопрос будет касаться американской обороны, то в этом случае американские военные будут идти до победного конца, предупредил Трамп.
Соединенные Штаты не будут решать конфликты в иностранных государствах, так как это не является обязанностью американских военнослужащих, заявил президент США Дональд Трамп во время обращения к выпускникам Военной академии в Вест-Пойнте (штат Нью-Йорк). Трансляция его выступления производилась ведущими телеканалами страны.
«Каждый из вас начинает свою службу в армии в критически важный момент нашей истории. Мы восстанавливаем фундаментальные принципы того, что служба американского солдата состоит не в том, чтобы восстанавливать другие страны, а в том, чтобы защищать нашу страну от иностранных врагов», — подчеркнул Трамп.
Американский лидер заявил, что США «завершают эру бесконечных войн».
« [В этом состоит] новый, четкий взгляд на защиту жизненно важных американских интересов», — заверил он.
При этом президент предупредил, что, как только США будет угрожать опасность, то американские власти не будут колебаться в решении вопроса собственной защиты.
«И когда мы будем сражаться, то отныне мы будем сражаться только для того, чтобы победить», — отметил Трамп.
В своем обращении к выпускникам академии глава Белого дома сообщил о «рекордном достижении» — колоссальном восстановлении американских вооруженных сил, к которому приступила его администрация.
«После многих лет сокрушительных сокращений бюджета и военных, которые были полностью истощены этими бесконечными войнами, мы инвестировали более $2 трлн [в армию]», — обратил внимание Трамп, добавив, что американская сторона «сотнями строит новые корабли, бомбардировщики, реактивные истребители и вертолеты, новые танки, военные спутники и гиперзвуковые ракеты».
В то же время он напомнил, что в обязанности американской армии не входит разрешение конфликтов в других государствах.
«Разрешать древние конфликты в далеких странах, о которых многие даже не слышали, — это не обязанность американских войск. Мы не мировые полицейские», — заявил он, не упомянув конкретные примеры таких действий.
По мнению российского телеведущего Владимира Соловьева, такие слова не означают подобных действий.
«Обычно после таких заявлений и начинается…», — написал журналист в своем Telegram-канале.
Тем не менее за последнее время Вашингтон не раз заявлял о том, что намерен сократить присутствие своих военнослужащих в других государствах, в частности в Германии.
Так, неделей ранее американский президент приказал Пентагону сократить численность американских войск до 25 тыс. военных, хотя единовременно на территории страны могли находиться 52 тыс. В настоящее время в ФРГ пока находятся 34,5 тыс. военных из США. Сообщения об этом были опубликованы агентством Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, а также The Wall Street Journal (WSJ), который также ссылался на свой источник, знакомый с решением Трампа.
При этом собеседник WSJ сообщил изданию, что этот вопрос обсуждается в Белом доме с сентября прошлого года. При этом сокращение военного контингента никак не связано с отказом канцлера Германии Ангелы Меркель участвовать во встрече G7, которую Трамп хотел организовать в Вашингтоне в конце июня.
Помимо этого, 12 июня Госдепартамент США объявил о намерении продолжить вывод войск из Ирака. В качестве причины американские власти указали на уменьшение террористической угрозы со стороны «Исламского государства» (организация запрещена в России), которое запрещено в России.
«Обе страны признали, что в свете значительного прогресса по устранению угрозы ИГ на протяжении последующих месяцев США продолжат сокращать силы в Ираке и обсуждать с правительством Ирака статус остающихся сил», — отметили в Госдепе.
Видео дня. В Казани взорвалась газораспределительная станция
Газета.Ru: последние новости
В Пекине - 49 случаев COVID-19, введено военное положение В Пекине - 49 случаев COVID-19, введено военное положение Кто составит конкуренцию Александру Лукашенко Кто составит конкуренцию Александру Лукашенко Чехия закрыла дело о "ввозе яда из России" Чехия закрыла дело о "ввозе яда из России"
Комментарии 27
В мире , Армия , Статьи , США , Дональд Трамп , Пентагон , Госдеп США , Исламское государство , Reuters , Wall Street Journal
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киев испугался за «брошенную на съедение России Европу»
Киев испугался за «брошенную на съедение России Европу»
«Ефремов потерял сознание за рулем»
«Ефремов потерял сознание за рулем»
Отказ семьи Захарова от помощи Ефремова объяснили
Отказ семьи Захарова от помощи Ефремова объяснили
Военную базу США обстреляли в Багдаде
Военную базу США обстреляли в Багдаде
Раненый на Невском проспекте студент умер
Раненый на Невском проспекте студент умер
Новости партнеров
Видео
Мощная молния в Москве попала на видео
00:54
Мощная молния в Москве попала на видео
Взрыв бензовоза на трассе в Китае попал на видео
00:25
Взрыв бензовоза на трассе в Китае попал на видео
Опубликовано видео пожара на газораспределительной станции
00:34
Опубликовано видео пожара на газораспределительной станции
Пьяный рецидивист напал на полицейского и попал на видео
01:26
Пьяный рецидивист напал на полицейского и попал на видео
Автомобилисты устроили рыбалку на дороге и попали на видео
01:49
Автомобилисты устроили рыбалку на дороге и попали на видео
Прогуливающийся в парке «Сокольники» лось попал на видео
01:08
Прогуливающийся в парке «Сокольники» лось попал на видео
Чернокожие напали на полицейских в Лондоне и попали на видео
02:20
Чернокожие напали на полицейских в Лондоне и попали на видео
Опубликовано видео смертельной аварии в Тверской области
00:17
Опубликовано видео смертельной аварии в Тверской области
Собчак пошутила об изнасиловании Костюшкина педофилом
01:10
Собчак пошутила об изнасиловании Костюшкина педофилом
Шоу-бизнес
В РФ ответили захотевшему обсудить Крым Зеленскому
00:58
В РФ ответили захотевшему обсудить Крым Зеленскому
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение