Конец «эры войн»: США отказались решать чужие конфликты

Американский президент Дональд Трамп объявил о завершении «эры бесконечных войн». Он заявил, что США отказываются решать конфликты в других странах, «о которых многие даже не слышали». Тем не менее, если вопрос будет касаться американской обороны, то в этом случае американские военные будут идти до победного конца, предупредил Трамп.

Соединенные Штаты не будут решать конфликты в иностранных государствах, так как это не является обязанностью американских военнослужащих, заявил президент США Дональд Трамп во время обращения к выпускникам Военной академии в Вест-Пойнте ( штат Нью-Йорк ). Трансляция его выступления производилась ведущими телеканалами страны.

«Каждый из вас начинает свою службу в армии в критически важный момент нашей истории. Мы восстанавливаем фундаментальные принципы того, что служба американского солдата состоит не в том, чтобы восстанавливать другие страны, а в том, чтобы защищать нашу страну от иностранных врагов», — подчеркнул Трамп.

Американский лидер заявил, что США «завершают эру бесконечных войн».

« [В этом состоит] новый, четкий взгляд на защиту жизненно важных американских интересов», — заверил он.

При этом президент предупредил, что, как только США будет угрожать опасность, то американские власти не будут колебаться в решении вопроса собственной защиты.

«И когда мы будем сражаться, то отныне мы будем сражаться только для того, чтобы победить», — отметил Трамп.

В своем обращении к выпускникам академии глава Белого дома сообщил о «рекордном достижении» — колоссальном восстановлении американских вооруженных сил, к которому приступила его администрация.

«После многих лет сокрушительных сокращений бюджета и военных, которые были полностью истощены этими бесконечными войнами, мы инвестировали более $2 трлн [в армию]», — обратил внимание Трамп, добавив, что американская сторона «сотнями строит новые корабли, бомбардировщики, реактивные истребители и вертолеты, новые танки, военные спутники и гиперзвуковые ракеты».

В то же время он напомнил, что в обязанности американской армии не входит разрешение конфликтов в других государствах.

«Разрешать древние конфликты в далеких странах, о которых многие даже не слышали, — это не обязанность американских войск. Мы не мировые полицейские», — заявил он, не упомянув конкретные примеры таких действий.

По мнению российского телеведущего Владимира Соловьева, такие слова не означают подобных действий.

«Обычно после таких заявлений и начинается…», — написал журналист в своем Telegram-канале.

Тем не менее за последнее время Вашингтон не раз заявлял о том, что намерен сократить присутствие своих военнослужащих в других государствах, в частности в Германии.

Так, неделей ранее американский президент приказал Пентагону сократить численность американских войск до 25 тыс. военных, хотя единовременно на территории страны могли находиться 52 тыс. В настоящее время в ФРГ пока находятся 34,5 тыс. военных из США. Сообщения об этом были опубликованы агентством Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, а также The Wall Street Journal (WSJ), который также ссылался на свой источник, знакомый с решением Трампа.

При этом собеседник WSJ сообщил изданию, что этот вопрос обсуждается в Белом доме с сентября прошлого года. При этом сокращение военного контингента никак не связано с отказом канцлера Германии Ангелы Меркель участвовать во встрече G7, которую Трамп хотел организовать в Вашингтоне в конце июня.

Помимо этого, 12 июня Госдепартамент США объявил о намерении продолжить вывод войск из Ирака. В качестве причины американские власти указали на уменьшение террористической угрозы со стороны «Исламского государства» (организация запрещена в России), которое запрещено в России.