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В США эмигрантку из РФ увольняют за отказ встать на колени перед Флойдом 

News.ru и ещё 1 28 минут назад
Россиянка отказалась встать на колени перед Флойдом
Фото: globallookpress.com
Бывшая москвичка Алёна, которая уже 27 лет живёт в Соединённых Штатах подверглась гонениям на работе из-за того, что отказалась преклонят колено перед портретом убитого полицейским Джорджа Флойда. Об этом рассказал её близкий друг, украинско-американский бизнесмен Марк Гинзбург в Facebook.
Алёна 14 лет работает менеджером в головном бутике Gucci, расположенном на Пятой Авеню Манхэттена, прямо в фойе одного из самых знаменитых зданий страны — Трамп Тауэр, рассказал Гинзбург. Он признался, что до сих пор в шоке от этой ситуации. Бизнесмен рассказал, что 11 июня всех сотрудников магазина вызвали на работу впервые после закрытия на карантин из-за коронавируса с 22 марта. Мужчина рассказал также, что бутик Gucci оказался одним из немногих неразграбленных на Манхэттене из-за того, что он находится в здании президента и усиленно охраняется.
Встреча началась с минуты молчания, инициатором которой стал вице-президент Gucci. После этого он предложил всем опуститься на колено. Все согласились, а российская эмигранта не стала таким образом просить прощения у афроамериканцев за годы рабства.
Она осталась стоять в одиночестве, испепеляемая презрительными взглядами чернокожих сотрудников и испуганными — бледнолицых. Направляясь к своему рабочему месту, Алёна столкнулась со своей непосредственной начальницей, которая сказала ей: «Я была о вас другого мнения. Как вы могли противопоставить себя всему коллективу? Вряд ли вам будет комфортно продолжать работать с нами, — описал с её слов ситуацию Гинзбург.
На следующий день генеральный менеджер предложил Алёне уволиться и, чтобы не создавать лишнего шума, пообещал двойную компенсацию. Женщина отказалась, так как для неё данный вопрос стал делом принципа.
Многие пользователи Сети из России поддержали Алёну и восхитились её поступком „думающего человека“. Некоторые посоветовали эмигрантке найти хорошего адвоката и выбить максимальную компенсацию.
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Комментарии 13
В мире , Манхэттен , США
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