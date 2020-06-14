В Молдавии число случаев коронавируса выросло на 281 

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Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 281, до 11 740, всего умерли 406 человек, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Ранее власти Молдавии сообщили о 11 459 зарегистрированных случаях коронавируса, 398 из которых стали летальными.

"Сегодня в Молдавии был зарегистрирован 281 новый случай инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 11 740. Всего 6623 человека были вылечены, а 406 скончались из-за COVID-19", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.

Власти Молдавии с 16 мая ввели на 30 дней чрезвычайное положение в области здравоохранения. Ранее республика приостановила авиасообщение со всеми странами. Запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.