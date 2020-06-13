Сестра Ким Чен Ына выступила с угрозой

Сестра лидера КНДР и первый заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Ё Чжон заявила, что страна скоро предпримет примет новые меры в отношении Южной Кореи, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

"Я думаю, что сейчас самое время уверенно прекратить отношения с властями Южной Кореи. Скоро мы предпримем следующий шаг. Пользуясь властью, данной мне высшим руководителем, нашей партией и страной, я отдала распоряжение отделу по вопросам отношений с врагом решительно предпринять следующий шаг", — приводит ее слова агентство ЦТАК.

Она отметила, что право предпринимать следующий шаг будет возложено на Генеральный штаб Корейской народной армии.

В начале июня первый заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Ё Чжон, сестра лидера КНДР, выступила с заявлением, в котором осудила непрекращающееся распространение антисеверокорейских листовок группами перебежчиков, проживающих на Юге, и пригрозила в случае отсутствия действенных мер Сеула окончательным сносом бездействующего южнокорейского промышленного комплекса в Кэсоне, закрытием совместного офиса связи и выходом из военного соглашения Севера и Юга.

На следующий день официальный представитель отдела объединённого фронта ЦК ТПК, отвечающего за отношения с Южной Кореей, заявил, что Ким Ё Чжон дала указание начать подготовку к выполнению ранее указанных мер, отметив, что первым будет прекращена работа совместного офиса связи. 8 июня зампред ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль и первый заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Ё Чжон подчеркнули необходимость "последовательного поворота южнокорейских дел в дела с врагами". 9 июня ЦТАК сообщило о полном разрыве всех линий связи с Югом, включая военные каналы и специальную линию между высшим руководством двух стран.

Представитель министерства обороны Республики Корея позже заявил, что северокорейские военные перестали отвечать на звонки по военной линии связи.