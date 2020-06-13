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СМИ: В офисе Зеленского произошла вспышка COVID-19 

RT на русском 5 часов назад
В офисе Зеленского зафиксировали вспышку коронавируса
Фото: РИА Новости
В офисе президента Украины Владимира Зеленского и управлении государственной охраны зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции COVID-19.
Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на источники в офисе Зеленского.
Отмечается, коронавирусом заразился министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Кроме того, заразился и советник президента Украины Руслан Демченко.
Отмечается, что накануне они летали на переговоры с советником президента Франции в Париж.
При этом диагноз по обоим стал известен уже после прилёта из-за границы.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский переходит на особый режим работы в связи с выявленным у его супруги Елены коронавирусом.
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В мире , Украина , Владимир Зеленский , Алексей Резников
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