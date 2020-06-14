«Протесты взяты под контроль экстремистами»

Британский премьер Борис Джонсон заявил о захвате протестов в Британии экстремистами. Британцы имеют полное право выражать гнев по поводу смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннесоте и требовать борьбы с дискриминацией, но теперь, по мнению премьера, на улицы выходят люди, жаждущие насилия.

«Ясно, что протесты были взяты под контроль экстремистами. Нападения на полицию и беспорядочные акты насилия, которые мы наблюдаем, неприемлемы и отвратительны», — написал британский премьер в соцсети Twitter.

Как выразился политик, «единственный ответственный поступок — не участвовать» в этих акциях.

Об отношении к протестам Business FM спросила русскоязычных жителей Лондона. Правозащитник, лидер движения «Говорите громче» Андрей Сидельников считает, что «памятники митингующие сносить не должны, но такой вопрос должен в обществе обсуждаться».

Андрей Сидельников правозащитник, лидер движения «Говорите громче» «Я считаю, что памятники митингующие сносить не должны, но такой вопрос должен в обществе обсуждаться. Если люди выскажутся за то, чтобы тому или иному деятелю истории Великобритании памятник необходимо снести по тем или иным причинам, то такое решение, соответственно, должно быть выполнено. То, что происходит сегодня… Действительно, экстремистские разные группировки пытаются оседлать протест. Но при всем при этом большинство людей, которые выходят на мирный протест против расизма, никакого отношения к погромщикам не имеют и имеют полное право выходить и объявлять то, что объявляют. Что же касается нарушителей общественного порядка, то я считаю, что полиция должна соблюсти такт, а люди должны нести ответственность за свои действия. Но в любом случае те люди, которые выходят мирно на протест, не должны страдать и должны иметь право выходить и дальше».

Глава группы компаний Carfax Education Александр Никитич говорит, что протестовать в основном выходят «достаточно обеспеченные, хорошо образованные выпускники хороших школ, университетов», живущие «в обществе достаточно высокого благосостояния», поэтому «они выдумывают, за что еще бороться».

Александр Никитич глава группы компаний Carfax Education «В Великобритании национальных меньшинств не так много, и Великобритания, нужно помнить, была первой страной в мире, запретившей работорговлю. А само движение Black Lives Matter, если обратить внимание даже на видеохронику предыдущих протестов, на прошлой неделе, там не так много людей неевропейской крови. Как правило, это достаточно обеспеченные, хорошо образованные выпускники хороших школ, университетов, которые идут бороться не за свои права, а вообще за социальную справедливость. Может быть, это от того, что им бороться больше не за что. Они живут в обществе достаточно высокого благосостояния, и у них у самих все в порядке. Вот они выдумывают, за что еще бороться».

Блогер и гид по Лондону Константин Пинаев размышляет о сносе протестующими памятников в городах Великобритании.

Константин Пинаев блогер и гид по Лондону «Памятники — очень интересно. Ну то есть мало кто говорит, что так и надо было делать, политиков я имею в виду, но сложно найти политика сейчас в Великобритании, в том числе Бориса Джонсона, который может объяснить, почему памятник работорговцу все еще стоял на площади. Там написано было, напомню, что это мудрейший сын Бристоля. Споры были о том, что давайте тогда напишем, что он был работорговцем и что свое состояние все, которое он пожертвовал, он такой молодец, меценат, что он сделал его на крови, что он погубил как минимум 19 тысяч человек. Споры вот об этом идут. И поэтому от греха подальше они спрятали Черчилля , убрали еще одного работорговца, на всякий случай его поместили в музей. И вот это, мне кажется, хороший компромисс на данный момент. Памятник, который в Бристоле свалили, его городские власти выловили, и он теперь будет в музее стоять, причем в том именно виде, в котором он упал на дно, и будет уже историей. Это уже частью истории стало, что вот стоял он в Бристоле, времена поменялись, жители Бристоля его свалили. Памятники работорговцам — это больше не есть хорошо».

Протесты против расизма и полицейского насилия, начавшиеся в США, давно перекинулись на Великобританию и другие страны Запада. Недавно протестующие в Бриистоле скинули в реку статую филантропа и работорговца Эдварда Кольстона, а на памятнике Уинстону Черчиллю в Лондоне появилась надпись «он был расистом».