Северокорейские власти готовятся отомстить Южной Корее за распространение листовок с оскорбительными высказываниями в свой адрес, сообщает ТАСС со ссылкой на центральное издание КНДР Rodong Sinmun. В статье говорится, что народ Северной Кореи «сильно возмущен» произошедшим.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в Северную Корею были переброшены агитационные листовки с критикой властей КНДР. Эксперты министерства объединения Республики Корея заявили, что распространение «агиток» было инициативой двух южнокорейских неправительственных организаций (НПО): «Борцы за свободную Корею» и «Кынсем». Представители министерства обратились в полицию с требованием привлечь сотрудников вышеуказанных НПО к ответственности, а также выступили за лишение организаций лицензий на политическую деятельность.

Журналисты северокорейской центральной газеты Rodong Sinmun заявили, что распространение листовок с порочащей руководство страны информацией жители КНДР восприняли как личное оскорбление.

«Наша непобедимая революционная армия осуществит акт возмездия», — говорится в статье.