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КНДР угрожает Южной Корее «военным актом возмездия» 

Павел Тиунов и ещё 7 14 минут назад
Северокорейские власти готовятся отомстить Южной Корее за распространение листовок с оскорбительными высказываниями в свой адрес, сообщает ТАСС со ссылкой на центральное издание КНДР Rodong Sinmun. В статье говорится, что народ Северной Кореи «сильно возмущен» произошедшим.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Северную Корею были переброшены агитационные листовки с критикой властей КНДР. Эксперты министерства объединения Республики Корея заявили, что распространение «агиток» было инициативой двух южнокорейских неправительственных организаций (НПО): «Борцы за свободную Корею» и «Кынсем». Представители министерства обратились в полицию с требованием привлечь сотрудников вышеуказанных НПО к ответственности, а также выступили за лишение организаций лицензий на политическую деятельность.
Журналисты северокорейской центральной газеты Rodong Sinmun заявили, что распространение листовок с порочащей руководство страны информацией жители КНДР восприняли как личное оскорбление.
«Наша непобедимая революционная армия осуществит акт возмездия», — говорится в статье.
Позже стало известно, что на фоне угроз со стороны Северной Кореи военное ведомство Южной Кореи усилило наблюдение за вооруженными силами КНДР, при этом поддерживая высокий уровень собственной боеготовности.
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В мире , Армия , Видео , Министерство обороны , ИТАР-ТАСС , КНДР
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