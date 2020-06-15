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КНДР предупредила о готовящемся акте возмездия из-за отправки Сеулом агитационных листовок 

ТАСС и ещё 4 1 час назад
Северная Корея предупредила Сеул об акте возмездия
Фото: Reuters
Власти КНДР предупредили Южную Корею о подготовке вооруженными силами страны "акта возмездия" за распространение агитационных листовок, оскорбляющих высшее руководство народной республики. Об этом говорится в опубликованном в понедельник комментарии центральной газеты КНДР Rodong Sinmun.
"Наша непобедимая революционная армия осуществит акт возмездия за оскорбление нашего народа, который никогда ранее не был так сильно возмущен", — говорится в статье. Южнокорейские власти "никогда не смогут избежать ответственности за осквернение нашего священного высшего руководства", отмечают авторы комментария. По их словам, возмездие "будет продолжаться до конца". "Ответные планы, базирующиеся на таком сильном гневе народа, единогласно превратились в наш национальный консенсус", — подчеркивается в статье.
В субботу первый заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон, являющаяся младшей сестрой лидера КНДР Ким Чен Ына, заявила, что Пхеньян в ближайшее время намерен предпринять "следующий шаг" в ответ на отправку Сеулом агитационных листовок. В частности, она сообщила о необходимости "прервать отношения с южнокорейской стороной" и подчеркнула, что принятие решений относительно последующих действий "будет возложено на Генеральный штаб Корейской народной армии".
КНДР с 9 июня заблокировала все линии связи с Южной Кореей в ответ на отправку агитационных листовок, расценив эти действия как враждебный акт, нарушающий межкорейские мирные соглашения. В частности, были отключены все телефоны в постоянном межкорейском офисе связи, включая коммуникационный канал между военными Севера и Юга, а также горячую линию руководства двух стран, соединявшую здание ЦК ТПК и резиденцию президента Республики Корея.
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Комментарии 2
В мире , Армия , Чен Ким , Генштаб , КНДР , Сеул
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