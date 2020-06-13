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В офисе Зеленского произошла вспышка коронавируса 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В офисе Зеленского произошла вспышка коронавируса
Фото: РИА Новости
В офисе президента Украины Владимира Зеленского зафиксирована крупная вспышка коронавируса, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
По словам источника, коронавирусом заразился министр по «вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий» Алексей Резников и советник президента Украины Руслан Демченко, передает портал «Страна.ua».
Отмечается, что оба политика накануне были в Париже, где состоялась встреча с внешнеполитическим советником французского лидера Эммануэлем Бонном.
Вирус-положительный диагноз стал известен им накануне вечером.
Напомним, Зеленский перешел на особый режим работы после того, как у его супруги Елены был диагностирован коронавирус. Согласно Конституции, президент не может никому делегировать свои полномочия.
Ранее в начале недели Зеленский заявил, что хотел бы заразиться коронавирусом, чтобы на собственном примере показать обществу, что с COVID-19 легко бороться.
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В мире , Владимир Зеленский , Алексей Резников
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