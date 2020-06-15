Украина возобновила авиасообщение, приостановленное из-за пандемии коронавируса. Об этом в понедельник, 15 июня, передает «112.ua».

В стране после трехмесячного перерыва открылись аэропорты. Первый самолет из «Борисполя» отправился в Молдавию . На входе у пассажиров проверяют температуру, наличие масок и перчаток. На понедельник запланированы рейсы в Бельгию, Белоруссию, Нидерланды, Индию, ОАЭ и Литву.

Решение о возобновлении авиасообщения с 15 июня было принято в конце мая. На Украине продолжает действовать карантин, однако его условия постепенно смягчаются.

По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 31 810 человек. Из них 14 253 выздоровели, скончались 901 пациент. За последние сутки инфекцию выявили у 656 граждан, это один из наибольших приростов с начала вспышки пандемии.