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Власти Пекина заявили о «чрезвычайном периоде» из-за новой вспышки коронавируса 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 25 51 минуту назад
Пекин заявил о «чрезвычайном периоде» из-за COVID-19
Фото: РИА Новости
Пекин вошел в «чрезвычайный период» в связи с новой вспышкой коронавируса на оптовом рынке, заявил замглавы городского отдела пропаганды китайской столицы Сюй Хэцзянь.
«Вчера утром оперативный штаб Пекина по борьбе с эпидемией COVID-19 провел 68-е заседание, на заседании было отмечено, что в последние несколько дней в городе подряд были выявлены подтвержденные случаи коронавирусной инфекции, к тому же они все связаны с оптовым рынком, Пекин уже вошел в чрезвычайный период», — передает его слова РИА «Новости».
Хэцзянь заявил, что необходимо усиление профилактики для недопущения дальнейшего расползания эпидемии.
Накануне сообщалось, что на одном из крупнейших в Пекине оптовых рынков выявили четыре подтвержденных случая заражения COVID-19 и 45 бессимптомных носителей.
Руководство рынка до этого распорядилось провести тестирование у всех работников. Рынок был временно закрыт с 3.00 субботы для проведения дезинфекции и проверки.
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