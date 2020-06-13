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В Пекине начали вводить режим «военного времени» 

Lenta.ru 34 минуты назад
В Пекине вводят режим «военного времени»
Фото: РИА Новости
Глава пекинского района Фэнтай Чу Цзюньвэй объявил о введении в нем режима военного времени из-за вспышки коронавируса на местном рынке «Синьфади». В начале жесткие ограничения вводятся в 11 жилых комплексах, расположенных вокруг рынка, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на местные СМИ.
Работники пекинского рынка пройдут тест на COVID-19
Их жители не имеют права покидать дома и обязаны соблюдать режим самоизоляции. Занятия в открывшихся трех начальных школах и трех детских садах прекращены, а все остальные обязаны отложить возобновление работы.
Рынок закрыт в субботу, 13 июня, после того, как анализы 45 из 517 человек, посетивших его, дали положительные результаты на коронавирус. Как объяснил управляющий, вирус нашли на доске, который используется для разделки лосося.
Зараженная рыба поступила с закрытого рынка морепродуктов Цзиншэнь, там до этого обнаружен очаг распространения инфекции. Проверка началась после того, как впервые за два месяца в Пекине заболели несколько человек. Тестирование сотрудников рынка продолжается. Также работники эпидемиологической службы начали дезинфекцию на территории района.
Источником коронавируса нового типа считается город Ухань, а именно рынок, на котором продавались дикие животные. Первые случаи заболевания зарегистрированы в декабре 2019 года, хотя газета South China Morning Post со ссылкой на документы правительства утверждает, что как известно о необычном коронавирусе стало еще в ноябре.
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Комментарии 1
В мире , Григорий Березкин , РБК
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