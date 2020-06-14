В США протестующие снесли бюст рабовладельца

Участники акций протеста против расизма и полицейского насилия в Новом Орлеане, снесли бюст рабовладельца Джона Макдоно и сбросили его в реку Миссисипи, сообщает местное подразделение телеканала Fox News.
Cначала участники протестов снесли бюст рабовладельца, затем пронесли его по улицам, погрузили на два грузовых автомобиля и доставили к реке. Отмечается, что водители грузовиков были задержаны.
Pic of the aftermath pic.twitter.com/bZt7jUqSn5— 🥖🍞 Drew Michael Miranda (@drewmmiranda) June 13, 2020
Мэр Нового Орлеана Латоя Кантрелл осудила действия протестующих и назвала снос памятника незаконным.
"Город Новый Орлеан выступает против вандализма и уничтожения городского имущества. Это незаконно", — написала она в Twitter.
Целый ряд статуй убрали по решению властей или стихийно снесли в последние недели на фоне массовых протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в Миннеаполисе.
Это затронуло памятники солдатам и генералам рабовладельческого Юга во время Гражданской войны в США, а также статуи первооткрывателя Америки Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею.
Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.