В США протестующие снесли бюст рабовладельца

Участники акций протеста против расизма и полицейского насилия в Новом Орлеане , снесли бюст рабовладельца Джона Макдоно и сбросили его в реку Миссисипи, сообщает местное подразделение телеканала Fox News.

Cначала участники протестов снесли бюст рабовладельца, затем пронесли его по улицам, погрузили на два грузовых автомобиля и доставили к реке. Отмечается, что водители грузовиков были задержаны.

Pic of the aftermath pic.twitter.com/bZt7jUqSn5— 🥖🍞 Drew Michael Miranda (@drewmmiranda) June 13, 2020

Мэр Нового Орлеана Латоя Кантрелл осудила действия протестующих и назвала снос памятника незаконным.

"Город Новый Орлеан выступает против вандализма и уничтожения городского имущества. Это незаконно", — написала она в Twitter.

Целый ряд статуй убрали по решению властей или стихийно снесли в последние недели на фоне массовых протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в Миннеаполисе.

Money shot pic.twitter.com/T7h6JbrkCY— 🥖🍞 Drew Michael Miranda (@drewmmiranda) June 13, 2020

Это затронуло памятники солдатам и генералам рабовладельческого Юга во время Гражданской войны в США, а также статуи первооткрывателя Америки Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.

По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею.

Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.