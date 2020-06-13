Кто скинет США с места мирового лидера 

США постепенно теряют место мирового лидера из-за неоднозначной политики администрации Дональда Трампа . Вашингтон все чаще становиться объектом насмешек, что ухудшает его позиции на международной арене, пишут СМИ. Новыми претендентами на пост «мирового гегемона» могут стать Китай ЕС , однако уход США с мировой сцены в любом случае приведет к борьбе за лидерство. Ждет ли мир постамериканская эпоха, разбиралась «Газета.Ru».

Обозреватель немецкой газеты Die Zeit Энн Эпплбаум считает, что в мире постепенно намечается постамериканская эпоха, которую все больше приближает необдуманная политика Белого дома. С ее точки зрения, последнее время различные СМИ уже не следует традиции критики США или их внешней политики, они скорее высмеивают конкретные действия американского президента Дональда Трампа.

«В то время, как Трампа поднимают на смех, его правительство исчезло с мировой арены. (…) В этом кризисе в США нет руководства со стороны президента и, соответственно, нет руководства со стороны США в мире», — уверена Эпплбаум.

В пример она приводит споры представителей США с их партнерами в рамках «большей семерки» из-за названия коронавируса — глава Госдепа Майк Помпео требовал называть вирус «уханьским», когда другие стороны выступали против этого. Сам факт подобного обсуждения, по мнению журналистки, несколько абсурден, что понимают другие игроки на международной арене, все чаще высмеивая «некомпетентность» американской стороны.

Постепенно вырисовывается образ постамериканского миропорядка: мира в котором мнение США будет иметь меньший вес, а их соперники будет иметь гораздо больше влияния.

Эпплбаум считает, что в качестве основного конкурента Вашингтона следует рассматривать Пекин, который успешно воспользовался пандемией коронавируса для усиления своего воздействия на Европу.

Речь идет о проводимых Китаем гуманитарных акциях, с поставками средств защиты, тестов и медицинского оборудования. В особенности они оказали влияние на Италию , одну из наиболее пострадавших стран Евросоюза. Пока ее европейские партнеры в определенной степени сосредоточились на спасении самих себя, КНР непосредственно помогала Риму , да и в целом всему остальному миру.

Стоит отметить, что схожую поддержку оказывала и Россия, однако обозреватель Die Zeit не рассматривает Москву как одного из конкурентов Вашингтона. Во главе угла ставиться китайская пропаганда, которая успешно сработала с Италией и оказала воздействие на Японию вместе с Южной Кореей.

«Два союзника США искали близких отношений с Дональдом Трампом, но, когда он стал объектом насмешек, решили перестраховаться и договориться с Китаем.

КНР также предлагал помощь Ирану, который уже является важным узловым пунктом в проекте «Один пояс один путь». Одновременно налаживая отношения с арабским миром, такая стратегия может возыметь успех, пока мир смеется над США», — подчеркивает Эпплбаум.

При этом главная проблема Белого дома заключается в том, что он якобы не осознает негативную сторону своей внешней политики, которая в последнее время скорее напоминает хаос.

«В мировой политике образовался вакуум, и китайский режим лидирует в гонке по его заполнению», — резюмирует журналистка.

Гонка за лидерство

Если допустить вероятность завершения эпохи американской гегемонии, то, пожалуй, Китай действительно находиться в числе первых претендентов на пост нового лидера. Как заявил в разговоре с «Газетой.Ru» доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин , Пекин с учетом его достижений в области экономики, может заменить Вашингтон.

«Однако другие страны вряд ли станут спокойно принимать КНР в качестве нового лидера. В частности, Евросоюз также претендует на повышение своей роли и значимости. По совокупности доходов и ВВП он уже обогнал Китай и лишь немного отстает от США. ЕС вполне может стать одним из лидеров человеческого развития», — отмечает эксперт.

Скорее всего занять вакантное место «мирового гегемона» пока могут только Китай и Евросоюз, продолжил Топорнин. Другие мировые государства в настоящее время несколько далеки от необходимого уровня развития.

Впрочем, уход США со сцены, вероятно, запустит борьбу за лидерство в целом, что кажется вполне логичным. Конкуренция — одна из основ развития современного общества. В данном случае от нее также не удастся уйти.

При этом если рассматривать последствия перехода к постамериканской эпохе, то в первую очередь изменения могут коснуться резервной валюты, роль которой играет доллар.

«Если США начнут дряхлеть его место может занять юань или евро. Вашингтон не хочет потерять первое место и будет делать все для его сохранения, что иллюстрирует жесткая политика президента США — так Белый дом противодействует своим конкурентам», — подчеркнул Николай Топорнин.

К слову, в числе возможных претендентов на пост нового мирового лидера стоит назвать ряд других государств, у которых может не быть необходимых средств, но явно есть подобное желание. В частности, речь идет об Индии или Великобритании, в настоящее время они отчасти зависят от главных конкурентов США — Китая и ЕС, — но постепенно увеличивают свои возможности и ресурсы.

Конец США?

Однако рассуждая о начале постамериканской эпохи стоит все же использовать слово «гипотетически», потому что реальных предпосылок к уходу США с мировой сцены пока не слишком много.

США пока никуда не уходят. Они остаются ведущей в мире военной державой и крупной экономикой, а также страной, способной использовать свое лидерство в международной финансовой системе и мировой экономике в политических целях, отметил в беседе с «Газетой.Ru» программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев

«Пока рано говорить о вакантном месте. Китай показал существенный рост за последние три десятилетия, но по ряду критически важных параметров он отстает от США, в частности, в технологической сфере. Евросоюз является экономическим гигантом, но достаточно слаб в политическом отношении», — считает эксперт.

Разговоры о завершении американской гегемонии ведутся достаточно давно, добавил Тимофеев, но пока ни у кого нет возможности занять «вакантное место» — обогнать США и начать навязывать остальным свою волю.

«Даже американская гегемония достаточно ограничена, в ряде вопросов ее сдерживают потенциалы других стран. Их в принципе трудно назвать абсолютным гегемоном, но и о каком-то новом говорить преждевременно», — резюмировал эксперт.

Этой точки зрения придерживается и директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев . По его словам, Китай и Евросоюз не смогут заменить США.