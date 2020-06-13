Мир в Арктике оказался под угрозой

Это была прекрасная идея — назвать Арктику зоной мира и постараться сохранить ее таковой. Но планы разбились о реальность.

Китаем и Россией. Область вокруг Северного полюса давно уже затянута в водоворот ожесточенной политической борьбы между крупными державами — США

Королевство Дания должно подойти к этому вопросу правильно, потому что на кону стоят и наши важные интересы, гласит новый доклад о политике безопасности в Арктике Датского института международных исследований.

«В интересах Королевства Дании сохранять идею об Арктике как о территории мира. Но мы должны учитывать, что в последние годы эта идея подвергалась сильному давлению», — говорит автор доклада старший исследователь Датского института международных исследований Миккель Рунге Олесен (Mikkel Runge Olesen).

В докладе изложен общий ход событий в последнее время. В последние два года речь особенно часто заходила о США. Это давно уже обсуждалось в кулуарах, но в мае 2019 года все стало предельно ясно после громовой речи госсекретаря Майка Помпео (Mike Pompeo) в Хельсинки на ежегодной встрече Арктического совета.

Он тогда не скупился на слова и заявил, что США не будут спокойно смотреть, как Китай превращает арктические районы в новое Южно-Китайское море. Также он набросился на Россию и сказал, что «на снегу уже остаются следы российских военных сапог».

Эта речь возмутила многих присутствовавших на встрече в Хельсинки, поскольку вопросы политики безопасности в Арктическом совете поднимать не принято.

И раз американцы превращают Арктику в вопрос политики безопасности, Королевство Дания должно разработать свою стратегию, говорится в докладе Датского института международных исследований.

«США — самый важный союзник Дании. Вне зависимости от того, что мы как маленькое государство думаем, например, о Китае в Арктике, мы должны учитывать мнение американцев, которые убеждены, что это серьезно», — говорит Миккель Рунге Олесен.

Пять рекомендаций

В докладе даются пять рекомендаций, как нужно действовать в связи с новыми обстоятельствами политики безопасности в Арктике.

Самая конкретная из них — это предложение создать новый форум для обсуждения вопросов политики безопасности. Эта тема не должна подниматься в Арктическом совете, который посвящен лишь мирным отношениям в Арктике.

На этом новом форуме должны присутствовать арктические государства, и важно, чтобы в их число обязательно входила Россия.

«Это могут быть, например, пять прибрежных арктических государств и, возможно, Исландия, или восемь арктических государств», — говорит Миккель Рунге Олесен.

Другая рекомендация касается конкретно Дании, которой надо лучше следить за действиями России и Китая в регионе. Также нужно повысить приоритетность контактов с американцами, чтобы быть в состоянии развеять их беспокойство в связи с событиями в регионе.

«Если удастся заблаговременно воздействовать на процесс принятия решений, прежде чем американцы попросят нас о чем-то нежелательном, мы сможем избежать очень многого. Это наиболее срочная задача», — говорит Миккель Рунге Олесен.

Улучшить сотрудничество в рамках Датского королевства

Две последних рекомендации, которым посвящена большая часть доклада, касаются идеи укрепить сотрудничество в рамках Объединенного королевства Дании. Нужно научиться находить общие позиции по разным вопросам и сделать отношения между Данией, Фарерскими островами и Гренландией более равноправными. В докладе подчеркивается, что у жителей Торсхавна и Нуука часто возникает ощущение, что им не позволяют участвовать в принятии решений.

Также необходимо учитывать, что экономические интересы Гренландии и Фарерских островов могут противоречить интересам политики безопасности. Например, речь может идти о китайских инвестициях в добычу ресурсов или инфраструктуру. Или об экспорте в Китай и Россию. Скажем, примерно 27% экспорта фарерской рыбы приходится на Россию, и острова, конечно же, заинтересованы в том, чтобы сохранить этого покупателя.

«Если Дания выдвинет предложения по политике безопасности, которые будут иметь экономические последствия для других частей Объединенного Королевства, то неудивительно, если Гренландия и Фарерские острова на это не согласятся. Поэтому их вовлеченность играет особую роль», — объясняет Миккель Рунге Олесен.

Важно активизировать диалог о так называемых «красных линиях» — например, в отношении инвестиций в Объединенном Королевстве. В последнее время эта дискуссия стала очень актуальной, ведь, как сказала Berlingske премьер-министр Метте Фредериксен (Mette Frederiksen), правительство считает, что телекоммуникации относятся к критически важной инфраструктуре, а потому попадают в сферу политики безопасности.

«Когда мы рассматриваем выбор поставщика как вопрос политики безопасности, мы, само собой, принимаем во внимание позицию политического альянса, в который традиционно входим», — сказала Метте Фредериксен.

Это заявление имеет серьезные последствия для Фарерских островов, поскольку крупнейшая телекоммуникационная компания архипелага Føroya Tele прошлым летом избрала китайского технологического гиганта Huawei в качестве фаворита для создания новой сети 5G. Сейчас процесс приостановили, и Huawei, судя по всему, останется не у дел.

В докладе Датского института международных исследований, однако, не говорится, где проходят эти «красные линии».

«Это политический вопрос. Мы лишь говорим, что хорошо было бы прийти к единому мнению о том, где их провести», — сказал Миккель Рунге Олесен.

Ожесточенные споры вокруг Арктики

Традиционно Арктика всегда была мирным регионом, и арктические страны стремятся не впутывать ее в прочие разногласия. Но в последние годы по ряду вопросов между крупными державами началась новая гонка.

Старые конфликты и новые базы

Из-за российской аннексии Крымского полуострова в 2014 году в дипломатической сфере наступила зима, которая сказалась и на сотрудничестве в Арктике. Россия усилила военное присутствие в регионе, в том числе с помощью базы Нагурское, которая, по мнению США, дает России возможность угрожать американской базе Туле в Гренландии.

Китайская экономическая дипломатия

Китай в последние годы активизировал деятельность в Арктике и запланировал инвестиции в шахты и аэродромы Гренландии. Два года назад интерес Китая побудил датское правительство самостоятельно собрать средства на гренландские аэродромы. В России Китай финансово участвует в разработке газовых месторождений, а также сотрудничает с ней по арктическим морским маршрутам.

Наступление США на Гренландию

Прошлым летом Дональд Трамп всколыхнул арктическое сотрудничество предложением «купить» Гренландию. За этим последовали планы впервые с 1953 года открыть в Нууке консульство. Кроме того, Гренландии выдали пакет экономической помощи, особое внимание уделив добыче полезных ископаемых. Россия и Китай отреагировали резко.

Границы в Северном Ледовитом океане