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Названы скрытые симптомы коронавируса 

ТК «Звезда» 39 минут назад
Названы скрытые симптомы коронавируса
Фото: ТАСС
Профессор Университета Джорджа Мейсона в США, доктор биологических наук Анча Баранова назвала неочевидные симптомы заражения коронавирусом, по которым можно определить наличие инфекции при отсутствии более явных признаков.
По ее словам, в качестве таких симптомов выступает сокращение объема легких и ухудшение функции почек.
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Баранова рассказала, что COVID-19 переносят без симптомов в основном молодые люди, при том вирус у них выявляют случайно при обследовании на другие заболевания.
«Например, нужно было проверить поджелудочную железу и ему сделали компьютерную томографию, а оказалось, что у человека поражение легких. Это все можно было бы установить и без томографии, если с помощью стереометрии контролировать размер легких», — приводит слова Барановой РИА Новости.
Она подчеркнула, что в случае внезапного уменьшения размера легких речь, скорее всего, идет об инфицировании коронавирусом.
Специалист добавила, что ухудшение функции почек также, скорее всего, свидетельствует о наличии в организме COVID-19. Для проведения диагностики следует сдать анализ крови.
Ранее стало известно, что из-за коронавируса у детей может развиться смертельно опасный синдром. К такому заключению пришли исследователи из Школы медицины Маунт-Синай в Нью-Йорке.
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В мире , Джордж Мейсон , РИА Новости , США
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