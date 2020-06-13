Раскрыты данные по заразившимся COVID-19 на утро 13 июня

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 13 июня превысило 7,63 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

По информации проекта, в мире заражены 7 632 802 человека. Прирост числа заразившихся за сутки составил 118,3 тысячи. За весь период пандемии скончались 425 394 пациента, 3,61 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (более 2 миллионов зараженных). На второй строчке находится Бразилия (828,8 тысячи человек), Россия (510,7 тысячи) оказалась на третьем месте. Индия (308,9 тысячи) поднялась на четвертую строчку, опередив Великобританию (294,4 тысячи). В десятке рейтинга также находятся Испания, Италия, Перу, Франция и Германия.

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 114 669 человек. Самая большая смертность зафиксирована в десяти европейских странах, наиболее пострадавших от пандемии: этот показатель превышает 10 процентов.

В России за последние сутки было выявлено 8987 заболевших. В общей сложности в стране зафиксировано 511 423 случая заражения коронавирусом. Из них 269,3 тысячи выздоровели, 6715 пациентов скончались. С начала эпидемии в стране было сделано более 14,2 миллиона тестов на коронавирус. Ранее в июне ВОЗ заявила о выходе России на плато по коронавирусу.

8 июня глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подтвердил улучшение ситуации в Европе. Однако при этом, по его словам, в глобальном масштабе наблюдается ухудшение показателей распространения коронавируса.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.