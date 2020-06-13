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Оглашена дата публикации доклада Мюллера о вмешательстве России в выборы 

Lenta.ru и ещё 2 29 минут назад
Названа дата публикации доклада Мюллера по России
Фото: Reuters
Власти США к 19 июня опубликуют расширенную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в выборы американского президента в 2016 году. Об этом сообщает Bloomberg.
В обновленной версии будет больше информации о роли, которую сыграл бывший советник президента США Роджер Стоун, приговоренный к тюремному сроку за ложь Конгрессу, в предполагаемой попытке оказать влияние на американскую избирательную систему. Информация, которая раньше была недоступна из-за уголовного процесса в отношении Стоуна, теперь может быть опубликована.
Ранее суд вынес приговор Стоуну. Его приговорили к трем годам и четырем месяцам тюрьмы, надзору после завершения срока в течение двух лет и штрафу в размере 20 тысяч долларов.
25 января 2019 года Стоун был арестован по семи уголовным обвинениям. В тот же день его выпустили под залог на сумму 250 тысяч долларов. Его обвинили в даче ложных показаний (пять раз), препятствии проведению расследования комитетом по разведке палаты представителей Конгресса, а также в попытке оказать давление на свидетелей.
Обвинение заявляло, что Стоун намеревался получить у сайта WikiLeaks компрометирующую информацию о демократах, чтобы помочь Трампу в предвыборной кампании. Стоун назвал обвинения политически мотивированными.
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В мире , Роберт Мюллер , Wikileaks , США
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