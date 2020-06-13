Названа дата публикации доклада Мюллера по России

Власти США к 19 июня опубликуют расширенную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в выборы американского президента в 2016 году. Об этом сообщает Bloomberg.

В обновленной версии будет больше информации о роли, которую сыграл бывший советник президента США Роджер Стоун, приговоренный к тюремному сроку за ложь Конгрессу, в предполагаемой попытке оказать влияние на американскую избирательную систему. Информация, которая раньше была недоступна из-за уголовного процесса в отношении Стоуна, теперь может быть опубликована.

Ранее суд вынес приговор Стоуну. Его приговорили к трем годам и четырем месяцам тюрьмы, надзору после завершения срока в течение двух лет и штрафу в размере 20 тысяч долларов.

25 января 2019 года Стоун был арестован по семи уголовным обвинениям. В тот же день его выпустили под залог на сумму 250 тысяч долларов. Его обвинили в даче ложных показаний (пять раз), препятствии проведению расследования комитетом по разведке палаты представителей Конгресса, а также в попытке оказать давление на свидетелей.