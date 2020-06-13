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Politico: Помпео планирует встречу с представителями КНР 

ТАСС и ещё 1 28 минут назад
Помпео планирует встречу с представителями КНР
Фото: ТАСС
Госсекретарь США Майкл Помпео планирует рабочую поездку на Гавайи для встречи с должностными лицами КНР. Об этом сообщила в пятницу со ссылкой на источники газета Politico.
Как отмечает издание, эти планы пока находятся на этапе разработки. Издание не уточняет, с кем именно намерен встретиться глава американского внешнеполитического ведомства, а также не приводит каких-либо деталей о дате его поездки. В китайском посольстве на просьбу издания прокомментировать информацию о возможной встрече не ответили, а в Госдепартаменте от комментариев отказались.
Отношения между США и Китаем обострились на фоне пандемии. Президент США Дональд Трамп неоднократно высказывал подозрения, что Пекин скрывал информацию об эпидемии на ее раннем этапе и допустил распространение инфекции за пределы страны. В свою очередь власти Китая заявляют, что Пекин не скрывал какую-либо информацию о коронавирусе.
Кроме того, критику Вашингтона вызывает ситуация с Гонконгом. В июне 2019 года там начались волнения из-за намерения местных властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв этой законодательной инициативы, сторонники оппозиции продолжали антиправительственные выступления, которые сопровождались блокированием дорог, насилием, поджогами и актами вандализма. Чтобы предотвратить подобные беспорядки в будущем, власти Китая инициировали в конце мая разработку закона о национальной безопасности в этом специальном административном районе, документ планируется принять уже летом.
Белый дом воспринял это как нарушение автономного статуса специального района и пообещал ответить санкциями. 29 мая Трамп сообщил, что в связи с подобными действиями Пекина американская сторона начала процесс отмены всех льгот, которыми пользовался этот специальный административный район в торгово-экономических отношениях с Соединенными Штатами. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в пятницу отметила, что любые шаги США по закону о нацбезопасности в Гонконге навредят своим же интересам.
В свою очередь официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь ранее прокомментировал массовые беспорядки в США, вызванные гибелью в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда, отметив, что Вашингтон демонстрирует двойные стандарты по отношению к протестам и действиям полиции в Гонконге и на своей территории. Дипломат указал, что власти США "выдают сторонников так называемой независимости Гонконга и виновных в насилии за героев и поборников [демократии], но в то же время называют собственных граждан, протестующих против расовой дискриминации, бунтовщиками".
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Комментарии
В мире , США , Майкл Помпео , Хуа Чуньин , Дональд Трамп , МИД , Госдеп США , Китай
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