Террористы создали центр по борьбе с коронавирусом 

Радикальная исламистская группировка «Аш-Шабаб» , тесно связанная с «Аль-Каидой» (запрещена в России ), создала центр по борьбе с коронавирусом в Сомали . Об этом сообщает Reuters.

Террористическая организация, многие годы пытающаяся захватить власть в стране, заявила, что осознает угрозу, которую несет заболевание. Ее представители, сославшись на информацию международных организаций здравоохранения, рассказали об ужасающих темпах распространения вируса в Африке.

Исламисты призвали всех жителей страны с симптомами коронавируса не игнорировать проблему и обращаться в их центр. По последним данным в Сомали зарегистрировано более 2,5 тысяч случаев заражения вирусом. Всего в стране 85 человек скончались в результате пандемии.

Ранее террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) выпустила для боевиков памятку по борьбе с коронавирусом. Она включает в себя призывы держаться подальше от больных людей, мыть руки перед едой и избегать поездок в зараженные районы. Также экстремисты добавили к рекомендациям указание «верить в Бога и искать убежища в нем, поскольку болезни бьют не сами по себе, а по повелению и указу Бога».