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Террористы создали центр по борьбе с коронавирусом 

Lenta.ru и ещё 1 34 минуты назад
Террористы создали центр по борьбе с коронавирусом
Фото: FEISAL OMAR / Reuters
Радикальная исламистская группировка «Аш-Шабаб», тесно связанная с «Аль-Каидой» (запрещена в России), создала центр по борьбе с коронавирусом в Сомали. Об этом сообщает Reuters.
Террористическая организация, многие годы пытающаяся захватить власть в стране, заявила, что осознает угрозу, которую несет заболевание. Ее представители, сославшись на информацию международных организаций здравоохранения, рассказали об ужасающих темпах распространения вируса в Африке.
Исламисты призвали всех жителей страны с симптомами коронавируса не игнорировать проблему и обращаться в их центр. По последним данным в Сомали зарегистрировано более 2,5 тысяч случаев заражения вирусом. Всего в стране 85 человек скончались в результате пандемии.
Ранее террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) выпустила для боевиков памятку по борьбе с коронавирусом. Она включает в себя призывы держаться подальше от больных людей, мыть руки перед едой и избегать поездок в зараженные районы. Также экстремисты добавили к рекомендациям указание «верить в Бога и искать убежища в нем, поскольку болезни бьют не сами по себе, а по повелению и указу Бога».
Директор африканского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Матшидисо Моэти заявила, что темпы распространения коронавируса в Африке ускорились. Представитель организации рассказала, что эпидемия вышла за пределы столиц стран континента. Серьезной проблемой может стать недостаток тестов и другого медицинского оборудования. При этом отмечается, что местные власти стараются сдерживать распространение вируса.
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Комментарии
В мире , Ближний Восток , Аш-Шабаб , ВОЗ , Исламское государство , Аль-Каида , Сомали
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