Более 950 сотрудников ООН заразились коронавирусом 

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Среди сотрудников ООН по всему миру коронавирусом заразились 953 человека, сообщил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик

"Всего в ООН, по данным на вчера, было 953 (случая заболевания COBVID-19 — ред.)", — сказал Дюжаррик.

По его словам, значительное число заболевших — среди сотрудников Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) — 187 миротворцев заболели, из них двое скончались. Выздоровели 45 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,4 миллиона случаев заражения, свыше 418 тысяч человек скончались.

Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.