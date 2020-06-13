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Более 950 сотрудников ООН заразились коронавирусом 

РИА Новости и ещё 3 38 минут назад
Более 950 сотрудников ООН заразились коронавирусом
Фото: © AP Photo / John Minchillo
Среди сотрудников ООН по всему миру коронавирусом заразились 953 человека, сообщил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.
"Всего в ООН, по данным на вчера, было 953 (случая заболевания COBVID-19 — ред.)", — сказал Дюжаррик.
По его словам, значительное число заболевших — среди сотрудников Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) — 187 миротворцев заболели, из них двое скончались. Выздоровели 45 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,4 миллиона случаев заражения, свыше 418 тысяч человек скончались.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , Африка , Стефан Дюжаррик , ООН , ВОЗ
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