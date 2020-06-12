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Британские пабы готовятся к возобновлению работы 

РИА Новости 11 минут назад
Британские пабы готовятся к возобновлению работы
Фото: РИА Новости
Крупная британская сеть пабов Green King готовится к возобновлению работы с 4 июля. В заведениях будет предусмотрено соблюдение двухметровой дистанции между посетителями, прозрачные экраны между столами, а также цветовые индикаторы на входе в туалеты, следует из сообщения компании.
Ожидается, что на полу пабов сети будет нанесена разметка, регулирующая движение посетителей и соблюдение ими двухметровой дистанции. Зона обслуживания у бара, а также некоторые столы будут ограждены прозрачными пластиковыми экранами для предотвращения распространения коронавируса. Клиентам будет предложено заказывать еду и напитки через специальное мобильное приложение, чтобы минимизировать контакты с персоналом.
"Столики будут располагаться друг от друга на удаленном расстоянии в соответствии с рекомендациями правительства, клиентам будет предложено предварительно забронировать столик, а не стоять в баре", — отмечается в сообщении.
На входах в туалеты появятся цветовые индикаторы красного и зеленого цветов, чтобы клиенты могли переворачивать индикатор локтем при входе и выходе. Туалеты будут дезинфицироваться каждые 15 минут.
В Green King подчеркнули, что для обеспечения безопасности внутри заведений и сотрудников пабов было выделено 15 миллионов фунтов стерлингов.
"Сотрудники проходят подготовку перед открытием, температура будет измеряться перед каждой сменой", — отметили в сети.
Кроме этого, в каждом пабе появится специальный сотрудник, отвечающий за гигиену. В случае необходимости он будет обрабатывать и дезинфицировать столы, поверхности и помещение заведения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,4 миллиона случаев заражения, свыше 418 тысяч человек скончались.
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