Британские пабы готовятся к возобновлению работы 

Крупная британская сеть пабов Green King готовится к возобновлению работы с 4 июля. В заведениях будет предусмотрено соблюдение двухметровой дистанции между посетителями, прозрачные экраны между столами, а также цветовые индикаторы на входе в туалеты, следует из сообщения компании.

Ожидается, что на полу пабов сети будет нанесена разметка, регулирующая движение посетителей и соблюдение ими двухметровой дистанции. Зона обслуживания у бара, а также некоторые столы будут ограждены прозрачными пластиковыми экранами для предотвращения распространения коронавируса. Клиентам будет предложено заказывать еду и напитки через специальное мобильное приложение, чтобы минимизировать контакты с персоналом.

"Столики будут располагаться друг от друга на удаленном расстоянии в соответствии с рекомендациями правительства, клиентам будет предложено предварительно забронировать столик, а не стоять в баре", — отмечается в сообщении.

На входах в туалеты появятся цветовые индикаторы красного и зеленого цветов, чтобы клиенты могли переворачивать индикатор локтем при входе и выходе. Туалеты будут дезинфицироваться каждые 15 минут.

В Green King подчеркнули, что для обеспечения безопасности внутри заведений и сотрудников пабов было выделено 15 миллионов фунтов стерлингов.

"Сотрудники проходят подготовку перед открытием, температура будет измеряться перед каждой сменой", — отметили в сети.

Кроме этого, в каждом пабе появится специальный сотрудник, отвечающий за гигиену. В случае необходимости он будет обрабатывать и дезинфицировать столы, поверхности и помещение заведения.