Самая высокая башня окрасилась в российский триколор

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Самая высокая башня мира — Бурдж-Халифа в Дубае ОАЭ ) — окрасилась в пятницу в российский триколор по случаю Дня России . Таким образом эмиратцы поздравили граждан РФ с праздником.

"Сегодня мы освещаем Бурж-Халифу в честь Дня России, — говорится в официальном заявлении администрации башни в Twitter. — Мы желаем нашим друзьям в России счастья и радости".

نضيء #برج_خليفة اليوم احتفالاً بيوم روسيا. نتمنى لأصدقائنا في روسياً يوماً مليئاً بالسعادة والبهجة! 🇷🇺



Burj Khalifa lights up in honour of Russia Day. We wish our Russian community a celebratory day. 🇷🇺 pic.twitter.com/j6t0oaH6Km— Burj Khalifa (@BurjKhalifa) June 12, 2020

День России является государственным праздником. 30 лет назад была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР.

Открытая в 2010 году Бурдж-Халифа достигает высоты 828 м и является самым высоким и самым многоэтажным зданием мира. В небоскребе 163 этажа.

Фасад башни регулярно украшают с помощью подсветки по случаю различных торжественных дат.