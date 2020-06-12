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Самая высокая башня мира окрасилась в российский триколор по случаю Дня России 

ТАСС и ещё 2 55 минут назад
Самая высокая башня окрасилась в российский триколор
Фото: Twitter
Самая высокая башня мира — Бурдж-Халифа в Дубае (ОАЭ) — окрасилась в пятницу в российский триколор по случаю Дня России. Таким образом эмиратцы поздравили граждан РФ с праздником.
"Сегодня мы освещаем Бурж-Халифу в честь Дня России, — говорится в официальном заявлении администрации башни в Twitter. — Мы желаем нашим друзьям в России счастья и радости".
День России является государственным праздником. 30 лет назад была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР.
Открытая в 2010 году Бурдж-Халифа достигает высоты 828 м и является самым высоким и самым многоэтажным зданием мира. В небоскребе 163 этажа.
Фасад башни регулярно украшают с помощью подсветки по случаю различных торжественных дат.
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В мире , Дубай , ОАЭ
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