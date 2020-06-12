В Миннеаполисе отменили ЧС 

Миннеаполисе отменен режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за массовых беспорядков после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение совета города.

Городской совет Миннеаполиса единогласно проголосовал за снятие режима чрезвычайной ситуации, указано в сообщении.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.