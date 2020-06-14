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В Италии за сутки умерли 44 пациента с коронавирусом 

Газета.Ru и ещё 10 2 часа назад
В Италии за сутки умерли 44 пациента с коронавирусом
Фото: Газета.Ru
В Италии за сутки скончались 44 пациента с коронавирусом, что увеличивает общее число жертв до 34 345, пишет минздрав страны.
Всего в стране вирус подтвердился у почти 237 тысяч, выздоровели 176 тысяч человек.
18 мая Италия отменила карантин, который ввела 10 марта. 15 июня вступят в силу новые послабления: откроются театры, кино, лагеря для детей и спа.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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В мире , Минздрав РФ , ВОЗ , Италия
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