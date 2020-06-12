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Трамп заявил, что признает свое поражение в случае неудачи на выборах в США 

ТАСС и ещё 5 1 час назад
Трамп признает свое поражение на выборах
Фото: Reuters
Дональд Трамп в случае неудачи на президентских выборах в США в ноябре признает свое поражение и найдет себе применение.
Нынешний хозяин Белого дома критически оценил действия бывшего вице-президента Джозефа Байдена, который заручился достаточным числом голосов делегатов предстоящего съезда Демократической партии для выдвижения кандидатом на выборах главы государства в ноябре.
"Конечно, если я не выиграю, то я не выиграю. Ну, буду двигаться дальше и займусь другими вещами", — заявил американский лидер в пятницу в интервью телеканалу "Фокс ньюс".
Трамп считает, что "для страны будет очень печально", если Байден победит на выборах.
Байден ранее заручился достаточным числом голосов делегатов для выдвижения кандидатом на выборах главы государства в ноябре. Национальный съезд Демократической партии США, на котором Байдена должны назвать кандидатом на высший государственный пост в стране, перенесен из-за пандемии коронавируса на 17-20 августа. Он пройдет в Милуоки (штат Висконсин).
Действующий американский лидер Дональд Трамп уже получил достаточное число голосов делегатов партийного съезда для выдвижения кандидатом от республиканцев на президентских выборах. 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.
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Комментарии 1
В мире , Ближний Восток , США , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Демократическая партия США , Fox News
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