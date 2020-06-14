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Британские ученые заявили, что пандемия COVID-19 только началась 

Аргументы Недели и ещё 1 30 минут назад
«Пандемия только началась»
Фото: соцсети
Ученые имперского колледжа в Лондоне уверены, что мир находится только в начале пандемии. Кроме того, они подсчитали, что благодаря карантину 11 странам Европы удалось сохранить более 3 миллионов жизней.
Результаты исследований отправлены в журнал Nature, где статью готовят к публикации. В интервью ВВС лондонские ученые заявили, что мир в настоящее время находится только в самом начале пандемии COVID-19.
«Утверждения, что всё кончено, могут быть решительно отвергнуты. Мы только в начале этой пандемии», — считает сотрудник математического факультета Имперского колледжа в Лондоне, доктор Сет Флэксман.
Соавтор статьи доктор Самир Бхатт согласен с мнением своего коллеги.
«Существует очень реальный риск, если мобильность вернется на круги своя, что вторая волна COVID-19 придет достаточно скоро, в течение следующего месяца или двух», — отметил он.
С утверждением, что пандемия сейчас находится только на начальном этапе, российские специалисты не согласны.
«Это не начало точно, так как оно было в январе, — считает руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. — В нашей стране эпидемия, скорее всего, находится на экваторе, в Европе подходит к концу. Слишком уж много «травы выгорело», то есть людей переболело».
Основу исследований ученых Имперского колледжа в Лондоне составляет оценка влияния карантинных мер на снижение смертности от COVID-19 в 11 европейских странах. Они рассмотрели данные по Австрии, Бельгии, Дании, Франции, Германии, Италии, Норвегии, Испании, Швейцарии, Великобритании и даже Швеции. Специалисты подсчитали, что до начала мая в исследуемых странах от COVID-19 погибло 130 тыс. человек. На основании проведенного исследования ученые пришли к выводу, что если бы ситуация была пущена на самотек, то до 4 мая умерло бы 3,2 млн человек. Получается, что благодаря ограничениям в этих странах удалось сохранить более 3 млн жизней. Российские специалисты неоднозначно отнеслись к методике этих расчетов, но в целом по поводу эффективности карантинных мер и количества сохраненных жизней они согласны с английскими коллегами.
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