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В Британии число жертв коронавируса выросло на 36 человек 

РИА Новости и ещё 10 3 часа назад
В Британии число жертв коронавируса выросло на 36 человек
Фото: AP Photo / Frank Augstein
Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки возросло на 36, общее число умерших достигло 41 698, количество выявленных заболевших увеличилось на 1514, до 295 889, свидетельствуют данные минздрава страны.
Сегодняшний прирост числа умерших — минимальный с момента начала карантина, однако в выходные статистика, как правило, лучше, поскольку система оповещения не работает в полную силу. Неучтенные случаи добавляются к статистике за следующие дни.
Днем ранее число умерших увеличилось на 181, заболевших — на 1425.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,5 миллиона случаев заражения, свыше 423 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , Минздрав РФ , ВОЗ , Великобритания
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