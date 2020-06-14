В Британии число жертв коронавируса выросло на 36 человек 

Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки возросло на 36, общее число умерших достигло 41 698, количество выявленных заболевших увеличилось на 1514, до 295 889, свидетельствуют данные минздрава страны.

Сегодняшний прирост числа умерших — минимальный с момента начала карантина, однако в выходные статистика, как правило, лучше, поскольку система оповещения не работает в полную силу. Неучтенные случаи добавляются к статистике за следующие дни.

Днем ранее число умерших увеличилось на 181, заболевших — на 1425.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,5 миллиона случаев заражения, свыше 423 тысяч человек скончались.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.