В предвыборную кампанию в Белоруссии вмешался «Газпром» 

«Были осуществлены незаконные действия по назначению и.о. председателя правления и и.о. заместителя председателя правления ОАО «Белгазпромбанк». Эти назначения сопровождались задержанием полномочных членов правления Белгазпромбанка правоохранительными органами Республики Беларусь», — говорится в заявлении.

Отмечается, что указанные действия не только нарушают законы ЕАЭС, но и затрагивают права и законные интересы российских акционеров ОАО «Белгазпромбанк», клиентов и вкладчиков.

Ранее стало известно, что 11 июня Комитет государственного контроля (КГК) Белоруссии провел обыски в Белгазпромбанке. Было изъято более 4 млн долларов и ценные бумаги на полумиллион долларов. Задержаны 15 человек. Возбуждены уголовные дела по статьям о легализации преступных средств, уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

ОАО «Белгазпромбанк» создан в 1990 году и является одним из крупнейших банков Республики Беларусь, системообразующим банком для предприятий негосударственного сектора экономики Беларуси. Входит в группу Газпромбанка. Конфликт может быть связан с предвыборной кампанией в Белоруссии.

Ранее «Рамблер» рассказывал , что бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико является самым опасным конкурентом действующего президента Александра Лукашенко

Сам Барбарико назвал действия белорусских властей особенно циничными. По его словам, власти используют все средства, чтобы не допустить честных выборов.

Выборы в Белоруссии пройдут 9 августа.