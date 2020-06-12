В Чехии закрыли дело о «дипломате с ядом» из России

Служба безопасности и информации (контрразведка) Чехии официально закрыла дело об угрозе отравления рицином трех пражских муниципальных политиков, которая, как признал ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш , оказалась вымышленной. Об этом спецслужба информировала в пятницу на своем сайте.

"Несколько дней назад Служба безопасности и информации закрыла дело, касающееся угрозы чешским муниципальным политикам, — отмечается в сообщении. — Это был случай, в который тяжело поверить, но тем не менее произошедший на самом деле и вызвавший различные догадки, спекуляции, конспиративные теории и [накал] страстей".

В адрес спецслужбы, как говорится далее, поступило анонимное электронное письмо, в котором содержалось утверждение о том, что российский дипломат доставил в Прагу яд рицин. Затем, как подчеркивается в документе, не по вине контрразведки произошел вброс этой информации в местные СМИ, что значительно затруднило расследование дела.

Тем не менее, считает Служба безопасности и информации Чехии, дело удалось раскрыть за очень короткое время. Сведения в письме оказались ложными, добавляет контрразведка.

5 июня посольство РФ в Праге получило ноту МИД Чехии с уведомлением о высылке из республики двух сотрудников дипломатического представительства. До этого о признании покинувших 7 июня страну дипломатов персонами нон грата заявил на экстренной пресс-конференции премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Он утверждал, что один из сотрудников посольства РФ намеренно направил контрразведке ложную информацию о планируемом нападении на чешских политиков. По мнению премьера, действия этого человека привели к "дальнейшему осложнению чешско-российских отношений".

В МИД РФ заявили, что действия Праги получат адекватный ответ и будут учтены при формировании российской линии в отношении Чехии.