В конфликте России и Чехии произошел перелом

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МИД Чехии согласился обсудить с Москвой судьбу памятника маршалу Коневу 

Говорит Москва 51 минуту назад
МИД Чехии согласился обсудить с Москвой судьбу памятника маршалу Коневу. Однако чешская сторона пока не получила ответ от Москвы, сообщили РБК в пресс-службе дипломатического ведомства. Там отметили, что сейчас статуя маршала находится в хранилище, в будущем её переместят в «Музей XX века».
«Чешские власти и муниципалитеты ухаживают за военными захоронениями и памятниками россиянам, которых в стране насчитывается более 4 тысяч. Однако то же самое нельзя сказать об отношении российских властей к чехословацким военным памятникам и захоронениям, находящимся в России», — отметили в чешском МИДе.
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В мире , Видео , Политика , МИД , РБК , Москва , Чехия
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