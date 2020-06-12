В конфликте России и Чехии произошел перелом

Продолжается скандал вокруг ситуации со снесенным памятником маршалу Коневу в Праге . Чешская сторона заявляет, что готова к переговорам о его судьбе, но от Москвы ответа пока не получила.

Сейчас памятник Коневу находится в хранилище, позднее его определят в «Музей XX века».

«Чешские власти и муниципалитеты ухаживают за военными захоронениями и памятниками россиянам, которых в стране насчитывается более 4 тысяч. Однако то же самое нельзя сказать об отношении российских властей к чехословацким военным памятникам и захоронениям, находящимся в России», — приводит слова пресс-службы дипломатического ведомства Чехии радиостанция "Говорит Москва".

Тем временем, известно, что демонтированный в Праге памятник маршалу Коневу, в крайнем случае, Москва может даже выкупить. Об этом в интервью РИА Новости рассказал заместитель министра иностранных дел Владимир Титов

Дело в том, что решение убрать памятник и поместить его на хранение в некий несуществующий музей является нарушением договора между Россией и Чехией, а именно его статьи 21, которая обязывает обеспечивать сохранение, уход и доступ к воинским памятникам, в том числе расположенным вне захоронений.

«Решение властей района Прага-6 о том, чтобы после демонтажа памятника, по сути, «упрятать» его в каком-то депозитарии с последующим размещением в несуществующем музее считаем глумлением над памятью об освободителях Праги. Что касается возможности выкупа монумента, то рассматриваем это в качестве крайней меры», — сказал Титов.

Памятник маршалу Коневу был установлен в Праге в конце 1970-х — начале 1980-х годов. 3 апреля 2020 памятник был снят с постамента в Праге. По словам инициатора демонтажа, старосты района Ондржея Коларжа, монумент разместят в создаваемом властями города Музее памяти ХХ века, информирует РИА Новости.