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Украина решила открыть пункты пропуска на границе с Крымом 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
Украина открывает пункты пропуска на границе с Крымом
Фото: ТАСС
Правительство Украины с 15 июня открывает международные аэропорты страны для иностранцев и пункты пропуска на границе с Крымом.
Соответсвующее постановление было принято на внеочередном заседании правительства, передает ТАСС.
«Правительство своим решением открыло пункты пропуска в аэропортах Украины и разрешило въезд для ряда иностранцев, не являющихся гражданами стран со значительным распространением COVID-19 и находившихся на территории таких государств в течение последних 14 дней», — сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Он отметил, что эти изменения позволят возобновить работу предприятий авиационного транспорта и наладить международное воздушное сообщение. Также было решено с 15 июня открыть пункты пропуска на границе с Крымом.
Отметим, что Россия еще не сняла запрет иностранцам на въезд в страну.
В свою очередь украинский вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий» Алексей Резников заявил, что для граждан, которые пересекают границу, отменяется обязательная обсервация. Однако они должны будут дать письменное согласие на самоизоляцию с использованием приложения «Действуй дома», сообщает «Интерфакс-Украина».
Ранее премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что Украина планирует возобновить внутреннее авиасообщение с 5 июня, а международное — с 15 июня.
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В мире , Украина , Крым наш , Граница с Крымом , Алексей Резников , Правительство Украины , ИТАР-ТАСС , Интерфакс , Республика Крым
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