Граница Польши и Литвы открылась раньше намеченного 

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Движение на границе Польши Литвы открылось в пятницу — несколько раньше намеченного.

Польша в связи с пандемией коронавируса закрыла свои границы, в том числе со странами шенгенской зоны, в середине марта. На текущей неделе было принято решение, что с 13 июня Польша откроет свои границы для граждан стран Евросоюза

В пятницу утром премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий встретился со своим литовским коллегой Саулюсом Сквернялисом на границе двух стран.

Данную встречу транслировало Польское телевидение.

Премьеры Литвы и Польши дали старт началу движения транспорта через границу. "Грузовики и легковые автомобили ездят все чаще. Мы возвращаемся к нормальной жизни, на нормальные рельсы", — сказал Моравецкий.

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