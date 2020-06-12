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Граница Польши и Литвы открылась раньше намеченного 

РИА Новости 3 часа назад
Граница Польши и Литвы открылась раньше намеченного
Фото: РИА Новости
Движение на границе Польши и Литвы открылось в пятницу — несколько раньше намеченного.
Польша в связи с пандемией коронавируса закрыла свои границы, в том числе со странами шенгенской зоны, в середине марта. На текущей неделе было принято решение, что с 13 июня Польша откроет свои границы для граждан стран Евросоюза.
В пятницу утром премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий встретился со своим литовским коллегой Саулюсом Сквернялисом на границе двух стран.
Данную встречу транслировало Польское телевидение.
Премьеры Литвы и Польши дали старт началу движения транспорта через границу. "Грузовики и легковые автомобили ездят все чаще. Мы возвращаемся к нормальной жизни, на нормальные рельсы", — сказал Моравецкий.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , ЕС , Литва , Польша
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