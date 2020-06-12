Военный бюджет: США будут конкурировать с РФ

Военный бюджет США сосредоточен на «стратегической конкуренции» с РФ КНР . Американские власти намерены и дальше придерживаться запрета на сотрудничество с Москвой в сфере обороны и не признавать российский суверенитет над Крымом . Кроме того, Штаты собираются и дальше «сдерживать» Россию в Европе.

Комитет сената США по вооруженным силам распространил краткое изложение проекта оборонного бюджета страны. Как сообщает РИА «Новости», акцент в документе сделан на стратегической конкуренции с Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой.

Противостояние с РФ и КНР требует «дополнительных инвестиций и инициатив по сдерживанию», говорится в проекте бюджета.

Американские законодатели намерены продлить запрет на военное сотрудничество с Москвой, кроме того — они и дальше будут отказываться признавать суверенитет России над Крымом. Кроме того, пролонгация ждет и запрет на передачу РФ ракетных технологий и «интегрировать американскую ПВО с аналогичными российскими и китайскими зенитно-ракетными системами».

В полном объеме должна быть и продлена «Инициатива по сдерживанию в Европе», которая направлена против «российской агрессии». Согласно этому документу, смена подразделений американских вооруженных сил в европейских странах НАТО должна продолжаться. После утверждения проекта сенаторами, он должен быть подписан президентом США Дональдом Трампом

«В США у нынешней администрации концептуально понятие «стратегическая стабильность» исчезает из лексикона, …вместо этого сейчас используется новое понятие, новый термин «стратегическое соперничество великих держав», — сказал Лавров. Министр уточнил, что для понимания таких изменений необходим прямой диалог, которого пока нет.

В то же время заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков рассказал о перспективах отношений с США.

«Будем действовать прагматично, при необходимости отвечать на агрессивные выпады, но делать это выверенно, не скатываясь в конфронтацию», — заявил дипломат.

По его словам, Москва готова сотрудничать с Вашингтоном по широкому спектру вопросов, если за океаном «проявят готовность вести дела на конструктивной и взаимоуважительной основе».

Кроме того, Рябков считает, что в преддверии выборов президента Америка продолжит «курс по очернению» России и на фоне обострения отношений США с Китайской народной республикой (КНР).

«Мы увидим, к сожалению, весьма сложную с точки зрения и российско-американских, и американо-китайских отношений атмосферу в течение всего периода, который будет предшествовать выборам, намеченным на ноябрь», — добавил замминистра.

Рябков подчеркнул, что в условиях пандемии коронавируса Штаты усилили давление на КНР — как политическое, так и психологическое.

«В условиях пандемии некоторые процессы, которые развивались до вспышки коронавируса более медленно, получили ускорение. Нарастание конфронтационности, нарастание остроты соперничества между Вашингтоном и Пекином сейчас — зримо, тревожно», — подытожил он.

В октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что внутриполитическая повестка в США мешает Трампу поладить с Россией и преодолеть кризис в отношениях двух стран.

«Мы все знаем, что говорит господин Трамп по поводу российско-американских отношений (Трамп выражает стремление к нормализации — «Газета.Ru»). Но, к сожалению, до сих пор этого не сделано. Но мы не в претензии, потому что мы видим, что происходит во внутриполитической жизни США», — подчеркнул российский лидер.

По словам Путина, Москва будет работать «с любым руководством США» в зависимости от желания Вашингтона сотрудничать с Россией.

В начале октября Трамп рассказал, что Вашингтон планирует вести с Москвой конструктивный разговор и улучшать отношения.

«Было бы отлично поладить с Россией, и мы поладим с Россией, поскольку это разумно», — выразил уверенность президент США.

В марте Путин заявил, что Трамп жаловался ему на высокие затраты на оборонку. По словам российского лидера, Трамп «с сожалением» рассказал ему, что США приняли на следующий год военный бюджет в размере $738 млрд