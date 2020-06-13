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В Германии за сутки выявили 348 случаев COVID-19 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
В Германии за сутки выявили 348 случаев COVID-19
Фото: © Robert Michael
Количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии увеличилось за сутки на 348, скончались еще 18 человек, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Днем ранее сообщалось о 258 новых случаях заражения и 8 летальных исходах, выявленных за сутки.
В общей сложности в ФРГ выявлены 186 022 случая заражения новым коронавирусом, с начала эпидемии скончались 8781 пациент с COVID-19.
Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (47 612), Северном Рейне-Вестфалии (39 137) и Баден-Вюртемберге (35 090). В Берлине зафиксированы 7252 случая заражения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,4 миллиона случаев заражения, свыше 418 тысяч человек скончались.
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Комментарии
В мире , COVID-19 , Вторая волна
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