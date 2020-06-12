В США в городе Хьюстон прошли похороны Джорджа Флойда. Он был похоронен с почестями, достойными национального героя. На закрытой церемонии погребения присутствовал ограниченный круг лиц — родные и друзья Джорджа, а также репортеры с различных телеканалов, которые вели прямые трансляции по национальному телевидению. Таким образом весь мир мог наблюдать, как хоронят афроамериканца, скончавшегося от рук полицейских. Флойд был похоронен в бронзовом гробу, выкрашенном золотой краской. Доставлся гроб с помощью упряжки из белых коней. Мэр Хьюстона заявил, что теперь 9-е июня будет занесено в календарь, как День Джорджа Флойда.
Опубликовано видео похорон Джорджа Флойда
Читайте также