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Опубликовано видео похорон Джорджа Флойда 

Вадим Дроздов 19 минут назад
В США в городе Хьюстон прошли похороны Джорджа Флойда. Он был похоронен с почестями, достойными национального героя. На закрытой церемонии погребения присутствовал ограниченный круг лиц — родные и друзья Джорджа, а также репортеры с различных телеканалов, которые вели прямые трансляции по национальному телевидению. Таким образом весь мир мог наблюдать, как хоронят афроамериканца, скончавшегося от рук полицейских. Флойд был похоронен в бронзовом гробу, выкрашенном золотой краской. Доставлся гроб с помощью упряжки из белых коней. Мэр Хьюстона заявил, что теперь 9-е июня будет занесено в календарь, как День Джорджа Флойда.
В мире , Видео , США
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