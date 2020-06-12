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Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 12 июня 

Lenta.ru 49 минут назад
Опубликованы данные по коронавирусу на сегодня
Фото: РИА Новости
Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 12 июня превысило 7,51 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.
По информации проекта, в мире заражены 7 514 473 человека. Прирост числа заразившихся за сутки составил 154 тысячи. За весь период пандемии скончались 421 449 пациентов, 3,53 миллиона человек выздоровели.
Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (более 2 миллионов зараженных). На второй строчке находится Бразилия (802,8 тысячи человек), Россия (502,4 тысячи) оказалась на третьем месте. Также в пятерке осталась Великобритания (292,9 тысячи) и Индия (286,6 тысячи). В десятке рейтинга также находятся Испания, Италия, Перу, Франция и Германия.
Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 113 818 человек. Самая большая смертность зафиксирована в десяти европейских странах, наиболее пострадавших от пандемии: этот показатель превышает 10 процентов.
В России за последние сутки было выявлено 8779 заболевших. В общей сложности в стране зафиксировано 502 436 случаев заражения коронавирусом. Из них 261,2 тысячи выздоровели, 6532 пациента скончались. С начала эпидемии в стране было сделано более 13,5 миллиона тестов на коронавирус. Ранее в июне ВОЗ заявила о выходе России на плато по коронавирусу.
8 июня глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подтвердил улучшение ситуации в Европе. Однако при этом, по его словам, в глобальном масштабе наблюдается ухудшение показателей распространения коронавируса.
Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.
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