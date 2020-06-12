Ким Чен Ын обратился к Путину

Лидер КНДР Ким Чен Ын 12 июня направил президенту РФ Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю Дня России, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
"По случаю Дня России шлю горячее поздравление и теплый привет вам, правительству и народу РФ от имени правительства и народа КНДР… Сегодня российский народ под вашим энергичным руководством, отважно преодолевая встречающиеся всякие вызовы и трудности, добивается больших успехов в борьбе за построение сильной и процветающей России, чему народ КНДР искренне радуется", — говорится в тексте телеграммы.
Ким Чен Ын пожелал Путину крепкого здоровья и еще больших успехов в работе, а народу России — благосостояния и процветания. Он также заявил, что рассчитывает в дальнейшем еще более укреплять и развивать "драгоценную традицию корейско-российской дружбы", имеющую глубокие "исторические корни".
Лидер КНДР добавил, что "с радостью вспоминает знаменательную первую встречу" с Путиным, состоявшуюся в апреле 2019 года во Владивостоке, и "твердо уверен" в силе достигнутых договоренностей, которые станут мощным толчком к развитию стратегических отношений и дружбы между странами.