Ким Чен Ын обратился к Путину

"По случаю Дня России шлю горячее поздравление и теплый привет вам, правительству и народу РФ от имени правительства и народа КНДР… Сегодня российский народ под вашим энергичным руководством, отважно преодолевая встречающиеся всякие вызовы и трудности, добивается больших успехов в борьбе за построение сильной и процветающей России, чему народ КНДР искренне радуется", — говорится в тексте телеграммы.

Ким Чен Ын пожелал Путину крепкого здоровья и еще больших успехов в работе, а народу России — благосостояния и процветания. Он также заявил, что рассчитывает в дальнейшем еще более укреплять и развивать "драгоценную традицию корейско-российской дружбы", имеющую глубокие "исторические корни".

Лидер КНДР добавил, что "с радостью вспоминает знаменательную первую встречу" с Путиным, состоявшуюся в апреле 2019 года во Владивостоке, и "твердо уверен" в силе достигнутых договоренностей, которые станут мощным толчком к развитию стратегических отношений и дружбы между странами.