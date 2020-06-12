Макрон может уйти? 

Эммануэль Макрон может подать в отставку с поста президента Франции , сообщила газета Le Figaro. По имеющейся у издания версии, это может быть сделано для досрочных выборов и вероятного продления мандата французского президента до конца 2025 года.

Согласно появившейся 11 июня информации Le Figaro, около двух недель назад во время видеоконференции с лондонскими донорами, которые финансировали его предвыборную кампанию 2017 года, Эммануэль Макрон в течение пяти минут говорил о возможности своей отставки.

Газета ссылается на одного из участников этой конференции. По его словам, Макрон рассматривает радикальную возможность досрочной отставки, чтобы провести в ближайшие недели или месяц президентские выборы и вернуть себе политическое лидерство в контексте посткризисного управления страной. «Я уверен, что выиграю, потому что на противоположной стороне никого нет», — якобы заявил он в ходе онлайн-совещания.

Согласно седьмой статье французской конституции, выборы президента должны проводиться не менее чем через 20 и не более чем через 35 дней после того, как пост становится вакантным. Если отставка Макрона произойдет неожиданно сейчас, такие сжатые сроки действительно делают практически невозможной какую-либо реальную предвыборную кампанию и подготовку к борьбе оппозиции. Этот маневр был бы несколько рискован, но с политтехнологической точки зрения вполне оправдан, считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов

Федор Лукьянов, председатель президиума СВОП, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»: «Если допустить, что эта утечка соответствует действительности, она вполне логична. Так сформировался сейчас политический ландшафт во Франции, что никакой сколько-нибудь заметной фигуры, оппонирующей ему, нет. Сейчас на постэпидемической волне настроение у людей неплохое, хотя бы потому, что закончился карантин и начинается нормальная жизнь. Через некоторое время начнутся последствия, крайне тяжелые, и тогда настроение изменится. Могут довольно сильно подняться популисты, и в этом плане вполне рационально попробовать использовать этот момент, чтобы переизбраться, получить пять лет гарантированных дальше и реализовывать свою повестку».

Поначалу президентская канцелярия на запрос газеты ответила достаточно расплывчато: мол, она, в принципе, «не исключает никаких возможных гипотез». Однако вопрос об отставке на повестке дня никогда не стоял и на встречах в Елисейском дворце не обсуждался. Впрочем, вскоре последовало опровержение в значительно более жесткой форме, которое Елисейский дворец дал агентству AFP: «Президент республики никогда не говорил о своей отставке» и также «никогда не участвовал в видеоконференции с донорами». Так было заявлено в комментарии.

Наталья Лапина. Возможно, что комбинация будет разыграна не столь кардинальная, предполагает доктор политических наук, главный научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН

Наталья Лапина, доктор политических наук, главный научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН: «Макрон оказался в сложной ситуации. С таким социальным протестом не имел дела ни один президент Пятой республики. Конечно, вспоминаются события 1968 года, но я хочу напомнить, что все это, в общем-то, достаточно быстро закончилось, а здесь в течение года Францию сотрясает движение мощнейшее. „Желтые жилеты“ — это опасная игра. Что мне кажется реальным: это какая-то новая комбинация, может быть, новый премьер-министр».

Согласно последним опросам, популярность Макрона, которая после окончания протестов «желтых жилетов» стабилизировалась и даже выросла, вновь начала снижаться и находится в последнее время на отметке около 40%. Это достаточно нетипичная ситуация, так как доверие к власти на фоне кризиса, вызванного коронавирусом, в большинстве европейских стран значительно выросло.