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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отправил послание Путину 

Ura.Ru и ещё 1 44 минуты назад
Лидер Северной Кореи отправил послание Путину
Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын отправил телеграмму президенту РФ Владимиру Путину, в которой написал поздравление к Дню России. В сообщении северокорейский лидер передал «теплые поздравления» президенту лично, а также правительству и всем россиянам.
В поздравительной телеграмме, которую цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), отмечается, что народ России добился «больших успехов в борьбе за построение мощной и процветающей страны, преодолев трудности под энергичным руководством своего президента». Ким Чен Ын пишет, что «корейский народ искренне рад этим успехам».
Северокорейский лидер также отметил, что видит стремление своего и российского народа к укреплению и развитию дружбы и сотрудничества «в соответствии с требованиями новой эпохи», пишет телеканал РЕН ТВ.
Ким Чен Ын не забыл упомянуть и о прошедшей встрече с Путиным во Владивостоке в 2019 году. Он признался, что «радостно вспоминает» о ней и пообещал, что все договоренности, которые тогда были достигнуты, будут реализованы в обязательном порядке.
В тексте телеграммы Ким «радостно вспоминает» о первой встрече с Владимиром Путиным в апреле 2019 года во Владивостоке и сообщает, что достигнутые тогда дговоренности будут реализованы в обязательном порядке.
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Комментарии
В мире , Политика , Чен Ким , Владимир Путин , РЕН ТВ , КНДР
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