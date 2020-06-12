Лидер Северной Кореи отправил послание Путину

В поздравительной телеграмме, которую цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), отмечается, что народ России добился «больших успехов в борьбе за построение мощной и процветающей страны, преодолев трудности под энергичным руководством своего президента». Ким Чен Ын пишет, что «корейский народ искренне рад этим успехам».

Северокорейский лидер также отметил, что видит стремление своего и российского народа к укреплению и развитию дружбы и сотрудничества «в соответствии с требованиями новой эпохи», пишет телеканал РЕН ТВ.

Ким Чен Ын не забыл упомянуть и о прошедшей встрече с Путиным во Владивостоке в 2019 году. Он признался, что «радостно вспоминает» о ней и пообещал, что все договоренности, которые тогда были достигнуты, будут реализованы в обязательном порядке.

В тексте телеграммы Ким «радостно вспоминает» о первой встрече с Владимиром Путиным в апреле 2019 года во Владивостоке и сообщает, что достигнутые тогда дговоренности будут реализованы в обязательном порядке.

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