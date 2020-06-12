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ВОЗ не имеет претензий к статистике России по смертности из-за коронавируса 

ТАСС и ещё 17 6 минут назад
«Никаких претензий»: ВОЗ о COVID-19 в РФ
Фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что ВОЗ не имеет претензий к статистике по смертности от последствий заражения коронавирусом в РФ.
"Ни в коем случае ВОЗ не имеет претензий к Российской Федерации, что касается статистики по смертности. [Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям] доктор [Майкл] Райан показал обширную идею, что он не статистик, он не имеет опыта в этой области экспертизы, и просто сказал свое мнение. Но мнение ВОЗ такое, что претензий нет", — рассказала Вуйнович в интервью Business FM.
Она подчеркнула, что статистика смертности у России действительно низкая, однако большое количество проводимых тестов позволяет РФ "иметь очень хорошую картину понимания, что происходит с эпидемией". "Российская Федерация делает очень много вскрытий, практически 100%, что позволяет более точно принимать все руководство и делать такую статистику", — добавила она.
В среду на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан назвал "необычным" тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах. По его мнению, это может быть связано с большим количеством тестов на коронавирус.
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Комментарии
В мире , Мелита Вуйнович , Майкл Райан , ВОЗ , Business FM
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